L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 aprile. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Ariete

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox rispetto alla prima parte dell’anno, adesso potete godere di stelle decisamente più propizie sotto tanti punti di vista. Fra l’altro il mese di maggio sarà quello in cui tanti progetti sui quali state lavorando, potrebbero finalmente sbocciare. La cosa migliore da fare, in questo momento, è seminare quanto più possibile, mettendo in evidenza il vostro talento. Anche in amore adesso avete stelle molto decise, anche per coloro che sono ancora single. Il fine settimana porterà belle novità e magari anche qualche incontro stuzzicante..

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Toro

È un periodo piuttosto complicato per il Toro, a causa di alcune incomprensioni che sono sorte in ambito lavorativo. Forse vedete attorno a voi molte maschere e poche persone realmente sincere. Sarebbe meglio cercare di evitare polemiche in famiglia anche perché basta poco per farvi perdere il lume della ragione. Forse sarebbe il caso di dimenticare il passato e mettere da parte vecchi rancori, anche per stare meglio con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Gemelli

Questo è il momento giusto per rimettersi in gioco anche perché voi siete un po’ come l’araba fenice, capaci sempre di risorgere dalle vostre ceneri. Qualcuno sta facendo fatica a dimenticare un recente brutto trascorso, ma adesso è il momento di archiviare il passato per guardare al futuro con occhi nuovi. Queste stelle favoriscono soprattutto chi ha dei contatti con posti lontani, ma anche coloro che stanno cercando l’anima gemella. In questo fine settimana dovrete cercare di darvi da fare, uscendo un po’ di più e cercando la compagnia di persone che vi fanno stare bene.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Cancro

In questo momento, soprattutto chi è solo, è un po’ stanco e sfiduciato. Forse è la routine che vi ha un po’ stancato e vorreste fare qualcosa di diverso. Le coppie in crisi trarranno giovamento da un fuori programma o da un evento inatteso che porterà un po’ più di entusiasmo e di coinvolgimento. Secondo l’oroscopo del giorno. Le giornate di sabato e domenica saranno quelle che maggiormente porteranno dei vantaggi, soprattutto a chi sta lavorando ad un progetto.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Leone

In questo momento non manca affatto la voglia e il desiderio di rimettersi in gioco, soprattutto per coloro che si sono separati da poco tempo. Servirà una certa determinazione, soprattutto se state portando avanti un progetto che vi sta a cuore. Per portarlo avanti, volete essere circondati solo da persone fidate e non è detto che ce ne siano in questo momento. Nel fine settimana potrebbe farsi sentire qualche vecchio acciacco, soprattutto a causa del troppo stress accumulato nel corso della settiman

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Vergine

Saturno in opposizione potrebbe rendervi un po’ intolleranti soprattutto se avete attorno delle persone che non si sono dimostrate leali. Voi amate essere chiari e trasparenti con gli altri, ma non sempre avete accanto persone che lo sono altrettanto e questo vi fa stare male. Qualcuno sta provando ad intralciarvi o a farvi cadere in un tranello. Cercate di rimanere sempre vigili e non cascate nelle loro trappole. L’eccessivo stress accumulato nel lavoro, potrebbe far finire in secondo piano la vostra vita privata. Per questo motivo, potrebbero verificarsi dissapori con il partner.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Bilancia

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox la situazione è in evoluzione soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo o creativo. Questa luna in aspetto positivo vi invita ad essere più scaltri e propositivi. Avete mille idee in testa, ma non sempre avete a disposizione le giuste risorse per portarle avanti. In questo momento dovreste cercare di abbandonare il passato e guardare solo al presente, soprattutto per chi proviene da una separazione. Avrete stelle molto promettenti soprattutto nei prossimi mesi, quindi non è il caso di farvi prendere dallo sconforto.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Scorpione

Anche nella giornata di oggi non mancheranno dissapori e complicazioni. Secondo l’oroscopo del giorno, questa è una fase in cui sarebbe meglio fare leva sulla diplomazia, soprattutto se avete a che fare con persone che cercano di provocarvi. Evitate di prendere di petto ogni situazione negativa. Meglio non farsi prendere dai bassi istinti perché potreste solo peggiorare la situazione. Nel fine settimana potrebbero verificarsi dei ritorni di fiamma soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Sagittario

È un giovedì che sarà contrassegnato da buone stelle soprattutto per i più giovani che hanno voglia di imprimere una svolta alla propria vita. C’è un grande desiderio di progettare e di programmare cose nuove, anche se questo forte desiderio potrebbe essere mitigato dalla limitatezza delle risorse a disposizione. Chi aveva le idee chiare in amore il mese scorso ed era pronto a scelte drastiche, adesso potrebbe ripensarci e ritornare sui propri passi.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Capricorno

Non sono mancati i problemi negli ultimi mesi soprattutto per quanto riguarda il lavoro o la gestione della casa. I tanti blocchi a livello astrologico vi hanno indotto a dover rivedere i vostri piani o a dover fare una brusca frenata se stavate lavorando ad un progetto. Anche chi ha in ballo una compravendita, adesso sta vivendo una fase statica in cui non si muove nulla. Servirà un po’ di pazienza e di perseveranza se credete davvero ai progetti ai quali state lavorando. In amore, soprattutto nel fine settimana, potreste avere voglia di un chiarimento sincero con il partner.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Acquario

L’ottima posizione di Venere risveglia i sensi e la voglia di rimettervi in gioco. Quella di giovedì sarà una giornata molto interessante, soprattutto per chi ha accanto la persona giusta. Nei prossimi due giorni l’amore si risveglia e porta sicuramente una ventata di novità, di passione e di voglia di progettare il futuro. Se state vivendo una fase statica della vostra vita, adesso sarà forte il desiderio di cambiamento. Cercate di capire cosa non sta funzionando e cosa bisogna mettere da parte per stare meglio con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2024: Pesci

Se vi piace una persona o c’è un progetto da portare avanti, questo è il momento buono per schiacciare il piede sull’acceleratore e puntare dritti verso gli obiettivi. Secondo l’oroscopo del giorno, soprattutto nella prima parte della giornata, potreste sentirvi un po’ stanchi e spossati. Forse state riposando male oppure avete troppi pensieri in testa che vi impediscono di riposare correttamente. Nel fine settimana dovrete provare a recuperare il sonno perso.