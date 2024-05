Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 maggio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lattemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 maggio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, la luna in opposizione rallenta solo un pochino le giornate di sabato e domenica, quindi fate tutto con attenzione perché sarete un po' distratti, ed evitate polemiche e provocazioni, sopratutto di Cancro e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Toro

Cari toro, mercurio nel segno vi obbliga a fare una revisione dei conti, tagliate i rami secchi perché non tutte le persone della vostra vita sono veramente un punto fermo per voi, sia nel privato che sul lavoro e voi finalmente state aprendo gli occhi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, questo è un periodo in cui potete varare nuove idee, ovviamente dovete stare attenti a tutte le opportunità che vi si presentano anche dove non immaginereste mai e cogliere le occasioni. Luna favorevole per incontri e creatività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, questa luna conflittuale vi porta tensioni e nervosismo, sopratutto nei confronti di capricorno e ariete, cercate di svagarvi questo week end e sopratutto non scaricate malumore e preoccupazioni sul partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Leone

Cari leone, le svolte positive sono finalmente dietro l'angolo, mancano veramente pochi giorni e tutto cambierà in meglio per voi che potrete buttarvi alle spalle queste faticose settimane. La nuova fase vi libererà di molte preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, questo si annuncia un week end molto interessante per voi, avete ancora tanti pianeti a favore, solo fate attenzione a persone invidiose e non affidabili. C'è da mettere in chiaro vecchi contenziosi, vecchi nodi arrivano al pettine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, la luna nel segno spinge ancora di più il cambiamento a cui le stelle da tempo vi invitano, non pensate al passato, pensate a programmare il futuro. A breve anche voi godrete dell'appoggio di tanti pianeti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, sta per aprirsi un periodo di grande recupero, in cui i dubbi in amore saranno fugati ma anche su lavoro le difficoltà che adesso state attraversando, nelle prossime settimane si superano. E' il momento di essere ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 maggio 2024: Sagittario