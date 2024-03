Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 18 marzo 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì18 marzo 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona nuova setimana. Questo lunedì per voi sarà una giornata che lascia a desiderare, oggi il tempo non è dalla vostra parte: voi che andate sempre di corsa e avete fretta di concludere le cose vi ritoverete davanti a diversi ritardi. Progetti importanti d'amore, queste stelle sono ottime per matrimonio, convivenza, progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Toro

Cari toro, nel vostro cielo ancora tante sfide, tante lotte, ma la buona notizia è che si volta pagina. Alcuni di voi si trovano davanti alle difficoltà di superare grandi problemi ma questa grande tensione porterà nella vostra vita novità decisive per il futuro, questro momento è complicato perchè molti nodi stanno venendo al pettine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, questa venere vi provoca e tende la vosta corda. In questo momento non è del tutto chiaro un sentimento, alcuni riferimenti cambiati e voi dovete cercare di essere pazienti. Alcuni di voi hanno anche a che fare con dispiaceri famigliari o personali, insomma, siete molto pensierosi e ne avete ragione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, oggi la luna è nel vostro segno e questo transito si traduce in opportunità, emozioni, e poi ovviamente, ancora tante soddisfazioni e possibilità in amore ma solo se la smettete di pensare al passato. Guardate avanti e mettetevi in gioco, impegnatevi per migliorare, per le coppie grandi progetti tutti da realizzare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Leone

Cari Leone, questo per voi è un momento di grandi occasioni, valutazioni, possibili nuovi progetti e idee. Insomma, sul lavoro siete impegnati e produttivi e non vi potete lamentare. Qualche difficoltà ancora invece, nel rapporto con il partner, avete opzioni alternative all'orizzonte? Se pensate che un rapporto è arrivato alla frutta, provate, altrimenti lottate per salvare qualcosa che ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, questo è cielo importante che vi smuove qualcosa, ma non sempre facile da gestire. Venere opposta continua ad alimentare una situazione di dubbio. Ci sono coppie ai ferri corti e coppie che semplicemente discutono, nel primo caso fate attenzione con le parole e pensate a cosa fare, nel secondo caso cercate di usare comprensione, accordi e contratti vanno chiusi entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, oggi questa luna contraria in cancro vi porta grandi ripensamenti, ma anche fastidi fisici, acciacchi che già vi hanno assillato nei mesi scorsi tornano a complicarvi le giornate. Diversi dubbi anche sul lavoro, da giugno arrivano risorse ma in questo momento c'è disorganizzazione, senso del sospeso, tensioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, anche oggi potete godere di un grande cielo per il vostro amore. La voglia di amare è tanta e va assecondata perchè venere vi regala tanta fortuna. Se siete impegnati in qualche sperimentazione, l'avvio di qualche nuovo prgetto, andate avanti anche se vi costa fatica perchè possono rivelarsi vincenti. Incontri fortunati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, le sollecitazioni dei pianeti su di voi sono veramente tante in questio giorni e anche in questo lunedì 18 marzo.Dovete affidarvi a un gruppo di persone che vi sostengono e vi supportano. In amore sentite il bisogno di più garanzie, ma non tirate troppo la corda, e in particolare attenzione se avete rapporti con vergine e gemelli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, questa luna opposta vi mette in guardia dall' esagerazione. Si sa che voi siete molto ambiziosi ma rallentate perchè rischiate di strafare. Se oggi cisono momenti di malinconia sappiate che saranno presto superati, l'importante è non strapazzarvi troppo. Dubbi e agitazione oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, pensate già ora a qualche bel programma interessante per il prossimo fine settimana. In questo periodo c'è aria di grande rinnovamento anche le vostre idee sono sempre più chiare. In amore le coppie sempre più solide ma tanti hanno bisogno di qualcosa di nuovo, concedetevelo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, anche in questo inizio settimana avete dalla vostra un cielo importante, anche luna in cancro per voi è intrigante. In questo momento potete farvi strada nella professione, dal 22 arriva anche tanta energia per passare all' azione. Aumenta la voglia di fare, concludere, organizzare, non isolatevi proprio ora, le vostre aspirazioni, se realistiche, potranno essere soddisfatte.