Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 19 febbraio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 19 febbraio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio settimana, liberare il cuore dalle preoccupazioni è la cosa da fare in questi giorni. Chiudete tutto quello che c'è di ambiguo nella vostra vita, a iniziare da relazioni che ormai vanno avanti solo per stanchezza. Passioni che nascono ora sono un pò tormentate ma si riveleranno amori importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Toro

Cari toro, volete rimettere in riga chi non si è comportanto bene con voi: grandi scontri e preoccupazioni, su contratti in scadenza, sicurezze che non arrivano, ma voi potete agire. Pazienza in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, sono premiate tutte le relazioni: gli amori, le amicizie, i rapporti di lavoro. Se c'è crisi in coppia voi cercate il dialogo, ma la pazienza ha un limite. Se quindi, dopo tutti gli sforzi, vi accorgete di non arrivare a nulla, sappiate che Venere vi spinge a fare una scelta, i rapporti sono o da risvegliare o da chiudere se sono irrecuperabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, la luna sta per arrivare nel vostro segno. Questo vuol dire che finalmente tira aria di rinnovamento anche per voi, dopo tante difficoltà. Se avete questioni legali o finanziarie aperte ora potrete chiuderle nel modo più vantaggioso per voi. Bello anche l'amore in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Leone

Cari leone, non è facile schivare le polemiche in questo momento: siete un bersaglio per le critiche e le invidie nel vostro ambiente di lavoro. Per voi è molto difficile non rispondere per le rime, ma sforzatevi di mantenere la calma. In amore c'è aria di burrasca per le coppie, mentre i single non si accontentano di incontri che non portano da nessuna parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, queste giornate sono nel segno del recupero per voi. Questa nuova settimana parte molto bene: se volete cambiare cose sul lavoro potete farlo. Parliamo anche di scelte importanti: nuovi soci, nuovi fornitori, nuovi collaboratori, per chi se la sente nuove posizioni. Il mondo è vostro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, non concentratevi troppo sui dettagli, allargate lo sguardo e cercate di guardare in modo più ampio la situazione in cui vi trovate. Anche in amore, cercate di non fissarvi su minuzie non fondamentali e godetevi le tante cose buone del vostro rapporto. Tante stelle a favore, bel recupero di forza e in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, se avete avuto difficoltà in coppia negli ultimi tempi, oggi evitate di affrontare i dissidi. Questo è un consiglio che non vale solo in amore ma anche in famiglia e sul lavoro: almeno fino alla fine di questa settimana dovete sforzarvi di mantenere la calma, perchè queste stelle vi provocano. Nuovi accordi all'orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario,torna l'ottimismo che vi fa superare le polemiche che hanno un pò contrassegnato questo weeken. Contatti con persone residenti altrove sono fortunati e possono rivelarsi importanti sia nel campo lavorativo che in quello relazionale. Gli amori che nascono in questi giorni sono belli e promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, intuizioni e forza fisica per voi in questo lunedì 19 febbraio. Qualche acciacchetto fisico potrebbe tornare a farsi sentire e a complicarvi un pò la giornata. Attenzioni alle inutili discussioni in cui qualcuno prova a trascinarvi: non fatevi coinvolgere, avete ben altro di cui occuparvi e non potete perdere tempo così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, ampliate al massimo i vostri orizzonti. Attenti alle finanze ma per il resto questi pianeti vi premiano, in ogni ambito. Sembrate sempre distratti e con la testa tra le nuvole, ma in realtà siete persone forti che sanno quello che vogliono. Queste stelle brillano per illuminare il vostro cammino anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci,luna molto intrigante per voi oggi. Chi è all'inizio di un nuovo lavoro, non si scoraggi, la vostra ambizione è ben sostenuta. L'amore si risveglia.Se qualcuno arriva con proposte importanti: convivenza, matrimonio, non dite no solo per paura, ma riflettete a fondo su ciò che davvero desiderate.