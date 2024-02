Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 2 febbraio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo sabato? Il weekend sarà più soddisfacente per qualcuno e più faticoso o noioso per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, sabato 2 febbraio 2024.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, per voi questo periodo è ancora un pò faticoso ma piano piano si riemerge dalla palude delle preoccupazioni. Molti di voi hanno dovutoaffrontare e risolvere problemi lavorativi e fisici. L'amore in questo momento è una strada che vi guida verso un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Toro

Cari toro, luna opposta da oggi, questo vuol dire che possono tornare pensieri, preoccuapzioni. ansie su cose non risole. Se avete contenziosi aperti non è una buona idea trascinarli perchè dal 16 febbraio vi troverete a dover affrontare amici e nemici. Approfittate ora di questo cielo più forte per mettere a posto situazioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, per voi questo che inizia oggi, venerdì 2 febbraio 2024, sarà un bel weekend fino a domenica momento in cui le cose cambieranno e voi cui qualcosa di strano nell'aria. Molte situazioni stanno cambiando e questo crea inevitabilmente confusione e disorientamento: accettate il cambiamento, non andate controcorrente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, ancora opposizioni nel vostro cielo, ma via via che passano i giorni si migliora. Tutto quello che di spiacevole vi è accaduto di recente ha anche un lato positivo perchè vi ha permessodi fare oggi valutazioni più lucide e consapevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Leone

Cari leone,le stelle sono dalla vostra parte. Programmate i vostri piani al meglio per i prossimi mesi perchè i grandi successi arriveranno nella seconda parte dell'anno, da giugno in poi. Probabilmente siete alle prese con dispute famigliari, portate pazienza con i vostri cari e con il vostro amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, basta perfezionismo: questa vostra caratteristica spesso vi impedisce di agire prontamente quando ce n'è bisogno e vi fa così perdere preziose occasioni. Questo saturno vi invita ad allontanare chi non è stato ai patti, chi vi ha deluso, chi vi ha preso più di quanto vi abbia dato. Questo weekend sia per voi all'insegna del relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questo cielo ancora vi tiene sotto esame, vi provoca, vi stressa, vi fa mettere un rapporto d'amore in discussione. Anche mantenere rapporti civili con un ex non è facile in questo momento, mentre per i nuovi rapporti serve pazienza prima di mollare: dategli tempo. Sul lavoro in arrivo a breve belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questa luna nel segno porta grandi intuizioni, se avete un'idea in mente cercate di svilupparla pensando anche all'aspetto economico.Lungimiranza dev'essere la parola da tenere bene a mente in questo momento, in attesa di mesi in cui i vostri progetti potranno davvero decollare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario,domenica arriva la luna e sarà la giornata più bella per fare incontri interessanti e parlare d'amore. Possibili addirittura ritorni di fiamma con cui fare un piacevole viaggio sul viale dei ricordi. Godetevi il fine settimana e aspettatevi sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, continua il vostro momento magico. Farete scelte decisive e vincerete. In questi giorni l'unica cosa di cui vi potete lamentare è la fatica e i tanti impegni. Datevi da fare, rischiate e non abbiate paura di lanciarvi in quello in cui credete e desiderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, per voi questo giove non molla la presa e vi porta ancora problemi di soldi, suiete generosi e amate spendere ma in questo momento dovreste tenere d'occhio i conti. Voi state bene quando avete da fare una rivoluzione, ma i tempi non sono ancora maturi: c'è da aspettare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, bella questa luna del weekend che vi porta grandi intuizioni e belle emozioni. Piccoli dolori vanno superati, le storie che hanno superato e sono uscite ancora indenni dal momento difficile di inizio anno possono essere felici di avercela fatta e ora possono dedicarsi a rinsaldare un legame. Per i cuori solitari tanti incontri interessanti.