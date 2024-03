Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon sabato. E' un cielo confortante questo per voi dopo tante tribolazioni, qualche però preoccupazione ancora resta. Iniziate a pensare le innovazioni necessarie per migliorare la vostra vita, ai cambiamenti che desiderate. Sfruttate venere e questi bei giorni per i sentimenti che sono tutti da vivere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Toro

Cari toro, questo mese di marzo è conflittuale per voi. Quest'anno vi impone modifiche sostanziali, voi siete sempre terribilmente restii ai cambiamenti ma in questo momento il cielo per voi parla di mutamenti molto profondi che potrebbero per questo portare tensioni a voi e nell'ambiente e nelle persone che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, venere e marte favorevoli portano a delle schiarite e a confronti necessari e non più rimandabili nei rapporti che contanto, in amore e anche in famiglia dove c'è stata recentamente molta tensione. Non cedete alle provocazioni e mantenete la calma il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, tenete sotto controllo le tensioni. Se ancora non avete trovato la persona o il lavoro che vi fa battere il cuore guardatevi intorno, e anche ad altri ambienti e città, nuovi stimoli potrebbero darvi la spinta che cercate. Abbiate pazienza con capricorno e bilancia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Leone

Cari leone, per voi questa venera porta contraddizioni, nel vostro cielo al momento c'è troppo lavoro e poco amore. E le due cose sono legate: le tensioni e l'insoddisfazione nei rapporti è forse dovuta al fatto che voi per primi siete distratti e presi da altri impegni. Da giugno 2024 porterete in porto grandi progetti, intanto studiate le strategie giuste per metterli in atto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, in questo momento per voi è importante ritrovare l'amore. Da tempo siete in una situazione di insofferenza, addirittura intolleranza, saturno vi ha spinto a tagliare rami secchi e qualcuno che non ha gradito le vostre scelte ve lo siete messo contro, non fidatevi troppo del primo arrivato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, luna favorevole ma questo cielo per voi è ancora particolare, d'altronde per vincere una sfida ci vuole tanta pazienza. Circondatevi di persone costruttive e sfruttate questa bella venere per nuovi incontri e per capirsi meglio in coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, bella questa giornata di sabato con luna e mercurio dalla vosta parte che vi aiutanto a superare la tempesta e le tensioni che possono sorgere anche in famiglia per questioni di soldi, ma pian paino le cose migliorano e i nodi si sciolgono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, tutto quello a cui tenete fatelo prima di agosto, in questo momento però le stelle vi spingono a godervi sopratutto l'amore e le relazioni. La vostra vita sentimentale con questa venere è diventata più facile, se siete interessati a nuove avventure avrete molte occasioni anche in questo weekend, se siete in coppia potete concedervi giorni romantici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, prendetevi una pausa in questo momento, avete bisogno di tranquillità e di spazio di riflessione per mettere a punto nuovi piani, nuove strategie e nuovi progetti. Per l'amore c'è da attendere solo qualche giorno perchè dall'11 marzo arriva una venere preziosa e importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, bello per voi questo weekend di gran recupero, con venere che brilla e sostiene non solo l'amore ma anche la creatività che per voi è sempre una cosa davvero importante. In amore potete fare scelte importanti, la vostra relazione sta crescendo molto e ancora crescerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, dovete tenere sotto controllo le tensioni e i contrasti in amore oggi, se avete avuto delusioni gettatevi il passato alle spalle perchè tra qualche giorno potrete riaprire il vostro cuore all'amore.