Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 aprile 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 aprile 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, questii pianeti nel tuo segno caricano la tua voglia di fare, agire, andare. Attenzione però alla fretta che si accompagna a questa energia esplosiva, rallentate un pochino per mettere meglio a fuoco ciò che fate. Anche il fisico rischia di risentire della vostra corsa a perdifiato, il weekend è un ottimo momento per cercare di rilassarsi un pò.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Toro

Cari toro, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Se c'è chi non vi ascolta, se ci sono persone che non vogliono saperne delle vostre rimostranze non state ad impuntarvi su situazioni che appartengono già al passato. E' possibile che facciate scelte radicali, anche sul lavoro, non rimpiangete quel che è stato ma accogliete il cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, per voi questo sabato sarà un pò stancante, invece dovreste usare questo weekend per riprendervi e per pegnere ansie e tensioni. Forse nella vostra vita c'è qualcuno che sta usando i vostri sensi di colpa, non glielo permettete e staccatevi dalle persone tossiche. Domani per voi sarà già una giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, questo è un periodo interessante, anche se non siete ancora riusciti a rimettere in piedi tutto ciò che nel mese scorso è finito all'aria. Avete molti dubbi sul lavoro, ma non perchè ci sia ambiente ostile, ma perchè siete voi che pretendete alcuni cambiamenti importanti. Domani le stelle vi aiutano, ma in amore c'è sempre qualche perplessità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Leone

Cari Leone, grandi sfide in vista, venere resta favorevole e a breve arriva un messaggio, un evento speciale che farà tornare a battere il cuore di chi è solo a causa di una passata delusione. Certo è che ora avete voglia di avere a fianco persone affidabili, non certo dei perditempo. Ma le vostre storie saranno veramente sotto esame a maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, il fatto che la luna arrivi nel vostro segno è un elemento di forza in più in questi giorni. Anche se è weekend per voi l'ozio non esiste, non avere nulla da fare per voi vuol dire sentirvi fuori gioco, quindi riuscirete a impegnarvi anche in questi giorni liberi. Dovete solo fare attenzione a non farvi trascinare in inutili discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, dimenticate le persone che hanno provato a soggiocarvi anche a livvello psicologico. Se avete chiuso recentemente un rapporto che vi faceva stare male avete fatto bene, ora potete godervi qualcosa di diverso, magari un'amicizia amorosa, anche se per le grandi passioni e le grandi dichiarazzioni dovete aspettare l'estate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, ci sono degli esami in vista, ma questo è perchè siete voi che avete la voglia di affrontare una nuova sfida e ora è arrivato il momento di sottoporvi ai giudizi altrui. Una cosa che non sopportate e in genere non accettate, ma che invece dovrete accogliere per mettervi davvero in gioco. A maggio possibilità di amori occasionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, in questo sabato si registra per voi un lieve calo di tono. Niente di grave, ma in un periodo in cui state andando a tutta velocità oggi un piccolo calo dovuta a un pò di affaticamento fisico ci sta. A breve l'amore torna al centro dei vostri pensieri. Nel weekend ricaricate le energie e concedetevi relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, ben venga questa bella giornata di sabato che porta finalmente un pò di tranquillità e serenità. Se l'amore sarà centrale a maggio, in questi giorni potete occuparvi di questioni legali, legate alla casa, alle proprietà, a un'eredità e non escludo confronti con parenti. Le situazioni complicate di inizio mese ora sono comunque più facili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, se una cosa vi piace la fate, se non vi piace non c'è verso. Se qualcuno prova a imporsi poi voi andate su tutte le furie, ora è comunque un cielo importante per le questioni pratiche, per i confronti sinceri, per sistemare alcune pendenze. Qualcuno è tentato da una storia parallela, se il rapporto di sempre non va. Prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, questo sabato nasce con la luna opposta. Piccoli ritardi, tensioni da superare, ma chi si ferma è perduto. Il modo per vivere al meglio questa giornata è evitare le discussioni e le provocazioni e fare ciò che vi fa sentire meglio. In amore c'è bisogno di chiarezza.