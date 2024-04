Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 21 aprile 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 aprile 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Con la luna opposta qualcosa può non andare per il verso giusto. I malesseri sono soprattuto causati dallo stress in eccesso, visto che tutte queste energie vi spingono a dare il massimo e hanno moltiplicati gli impegni. Oggi relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Toro

Cari toro, allontanatevi da persone negative, basta pensare di recuperare un passato che non c'è più. E' scomodo guardare in faccia la realtà, è difficile accettare di lasciare andare qualcosa a cui siete stati legati, ma vi farà bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, domenica interessante per voi. Sarebbe il caso di parlare e concentrarsi sull'amore, venere è intrigante e promette momenti emozionanti. Voi non volete soffrite e tendete a dimenticare e perdonare, questo è ottimo. Guardate avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, inizia con questa seconda parte del mese di aprile per voi periodo interessante che durerà fino al 2025 . Aprile è partito con difficoltà e discussioni sul lavoro, ma la fine del mese cambia tutto e segna la vostra riscossa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Leone

Cari Leone, le emozioni vincono. Venere e mercurio vi aiutano nelle amicizie, nell'amore e vi ritrovate supportati e sostenuti con tante persone che vi vogliono bene e sono lì a tifare per voi. Siete affascinanti e carismatici, riflessione sui pentimenti, che non servono a nulla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, a volte ragionate anche troppo. La razionalità è il vostro punto forte, ma in alcune situazioni può anche diventare un tallone d'Achille. Nuove sfide in arrivo, voi volete avere sempre sicurezza economica ma è ora di pensare anche all'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, le tensioni di inizio mese sono per lo più duperate perchè sentite forte la voglia di stare bene, di esprimervi e di uscire alla luce. I rapporti esageratamente dolorosi e complessi e i lavori che non vi danno più soddisfazione vanno chiusi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, nei prossimi giorni, arrivano sfide ed esami. Volete sapere cosa pensano le persone di voi, ma poi soffrite ogni più piccolo giudizio. E allora, non fatevi del male: basta non guardare gli altri, pensate a voi e al vostro percorso. Oggi incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, tanta voglia di impostare nuovi progetti, di mettervi alla prova in cose importanti, fate tutto entro fine maggio. Se non vi sentite più gratificati sul lavoro non vi preoccupate, vi farete notare a breve quando arriverà la giusta occasione. Amore intrigante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, ancora in primo piano le questioni di casa, proprietà, finanze. Gli obbligi che pesano su di voi e le responsabilità che portate sulle vostre spalle sono tantie Arrivate un pò affaticati a questa domenica. Oggi lasciatevi andare all'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, domenica intrigante per voi, ma attenzione alle illusioni, sopratutto per i più giovani, perchè le persone che incontrate oggi a maggio le vedrete in modo diverso. Quindi pensateci bene e date spazio solo a chi lo merita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, oggi il vostro umore sarà ballerino. A farne le spese è chi vi sta attorno che non riesce a farvi sorridere. Colpa della luna. Il malumore passeggero svanirà presto. L'amore è ancora favorito dalle stelle. Regalatevi una domenica di relax.