Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 21 luglio: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Ariete

La settimana inizierà con Marte e Saturno in quadratura che porterà un po’ di astio e qualche grattacapo. E’ anche vero che il Sole in trigono con Giove porterà una ventata di aria nuova nella vostra vita, che dovrete saper sfruttare per modificare ciò che non funziona. Concentratevi di più su obiettivi a lungo termine e non lasciatevi condizionare da quelle persone che cercheranno di frenare il vostro entusiasmo.

Toro

La seconda parte della giornata sarà decisamente molto complicata anche perché la Luna inizierà un transito sfavorevole per il vostro segno. Vi sentirete stranamente nervosi e irascibili. Cercate di mantenere la calma soprattutto se avete a che fare con una persona che critica il vostro atteggiamento. Il mese di agosto sarà molto intrigante soprattutto per quanto concerne i sentimenti. Se c’è qualcuno che vi piace davvero, magari potreste essere voi a fare il primo passo.

Gemelli

La Luna sarà vostra amica in questa giornata di domenica e riporterà in voi la voglia di progettare o di programmare il vostro futuro. Forse ultimamente vi siete allontanati da quelle persone che per voi sono state un grande punto di riferimento per lungo tempo. Il transito di Giove nel vostro segno avrà una lunga durata e quindi vi aiuterà ad affrontare con maggiore coraggio alcune situazioni che in passato avete preferito dribblare. Non vi mancherà l’impavidità e l’intraprendenza.

Cancro

Nel lavoro ci saranno delle ottime opportunità per fare dei passi in avanti e guadagnare qualcosa in più. Soprattutto in questa ultima parte di luglio potrebbero arrivare delle soddisfazioni inattese o delle risposte che stavate cercando da tempo. Secondo l’Oroscopo del giorno, agosto sarà un mese molto importante per quanto riguarda l’amore. Cercate di scacciare via i fantasmi del passato e archiviare dei brutti trascorsi. Solo così potrete vivere il futuro con maggiore ottimismo.

Leone

Per il Leone, la settimana prossima sarà illuminata dal binomio Sole e Giove. Una congiuntura che vi garantirà bei successi nel lacvoro ma anche nuove chance di crescita in ambito professionale e personale. Questo è il momento giusto per fare nuovi progetti e per mettere in luce le vostre qualità. Saturno in posizione capricciosa porterà qualche ostacolo che non dovrete sottovalutare che potrebbe essere rappresentato da un ritardo o da un impedimento.

Vergine

Le stelle di giorno saranno uno sprone che vi porterà ad agire o a fare qualcosa in più rispetto al passato. In amore ci saranno meno tensioni da affrontare e meno incomprensioni. Agosto sarà un mese decisivo soprattutto se ci sono state delle incomprensioni. Venere nel segno sarà un fattore importante soprattutto per quanto concerne i sentimenti. In questa ultima parte di mese vi converrà non rimanere fermi soprattutto per quanto riguarda l’amore, anche perché Venere sarà dalla vostra parte.

Bilancia

Dovreste cercare di trascorrere una giornata all’insegna del relax e della positività anche perché queste stelle sono abbastanza concilianti e subentrano ad un periodo in cui non sono mancati stress e negatività. Siete proprio alla ricerca di un po’ di tranquillità anche perché, alcuni recenti episodi del passato, non vi hanno aiutato affatto e hanno peggiorato la vostra situazione. Cercate di non esasperare gli animi con il partner rivangando brutti episodi del passato.

Scorpione

In amore sono in arrivo delle tensioni non indifferenti. I single sono molto condizionati dal passato, per questa ragione hanno il timore di rimettersi in gioco per paura di soffrire. Secondo l’Oroscopo del giorno, il mese di agosto sarà piuttosto promettente per coloro che hanno la possibilità di viaggiare e fare cose nuove. Durante il prossimo mese ci sarà la possibilità di fare qualcosa in più e di dimostrare anche a voi stessi quanto valete realmente. Anche in amore andrete incontro ad una fase più serena e rilassata nella coppia.

Sagittario

La settimana per il Sagittario sarà caratterizzata dalla quadratura di Giove con Mercurio. Non mancheranno insidie, malintesi o difficoltà comunicative ma si tratta solo di una fase passeggera. Tuttavia, il trigono del Sole con Urano vi indurrà a fare nuove esperienze e ad allargare la cerchia delle vostre conoscenze e delle vostre competenze. Approfittate di questa energia per esplorare nuovi orizzonti anche a livello professionale.

Capricorno

Finalmente ci sarà modo di recuperare una bella capacità di azione in vista della fine del mese. Mercurio ben presto tornerà attivo e vi metterà in condizione di vivere le relazioni con gli altri con maggiore serenità e più coinvolgimento a livello emotivo. Avete voglia di frequentare persone positive che sappiano contagiare il proprio ottimismo. Di contro, avreste invece bisogno di allontanare quelle persone tossiche che tirano fuori solo il peggio da voi.

Acquario

La Luna che sta per entrare nel segno porterà delle belle novità nella vostra vita, ma anche la grande capacità di ritrovare serenità e forza d’animo. In amore state vivendo una fase contrassegnata da forti tensioni interiori. Forse servirebbe un chiarimento definitivo con il partner anche per capire una volta per tutte da quale parte volete andare. La Luna nel segno premierà le vostre belle intuizioni, ecco perché non dovrete aver paura di mettervi in gioco.

Pesci

Sono tanti i dubbi e le perplessità che accompagneranno questa seconda parte del mese di luglio. Secondo l’Oroscopo del giorno, qualcuno potrebbe criticare il vostro modo di agire e le vostre scelte, ma nella maggior parte dei casi potrebbe essere mosso solo da pura invidia. Se avete lavorato troppo in questi giorni, forse sarebbe meglio concedersi una piccola pausa rigeneratrice, anche per rimettere ordine alle vostre idee e per ritonificare il vostro fisico.