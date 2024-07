Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 22 luglio: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

In questa fase della vostra vita dovreste essere molto concreti evitando di farvi abbagliare da promesse che sembrano allettanti che poi si rivelano essere senza costrutto. È un periodo di grandi scelte per voi, soprattutto a livello lavorativo. Agosto potrebbe portare delle risposte interessanti, soprattutto se siete molto giovani e intraprendenti. Venere in aspetto positivo vi renderà più affascinanti che mai. Ma se c'è qualcuno che vi piace davvero, dovrete essere voi a prendere l'iniziativa e farvi avanti.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Giornata sottotono per i nati sotto il segno del Toro. Nella giornata di oggi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, sarà più facile stancarvi o stressarvi più del dovuto. Avrete da ridire un po' su tutto. Sia in famiglia che nel lavoro fioccheranno le polemiche forse anche a causa del fatto che siete eccessivamente insofferenti. Per trovare nuove emozioni forse avreste bisogno di qualche stimolo esterno. Soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero essere scintille a causa di forti incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Con Marte, Giove e Luna in aspetto favorevole, torna anche la creatività e la voglia di progettare cose nuove. Adesso siete decisamente più sereni e rilassati rispetto a qualche settimana fa, ma proprio per questo motivo state tornando a mettere in discussione la vostra vita e le scelte che avete fatto di recente e che spesso sono state dettate dalla paura o dalla rabbia. Insomma, qualcuno dovrebbe tornare a più miti consigli e rivedere alcune decisioni che sono state dettate solo dal puro istinto. Con Giove nel segno saranno favorite le persone che svolgono un lavoro creativo.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Il mese di agosto bacerà i Cancro che svolgono un lavoro creativo e che amano la famiglia. Essere creativi, dice Paolo Fox, significa anche volere fortemente una gravidanza per suggellare il vostro rapporto d'amore. Secondo l'Oroscopo del giorno, le giornate del 24 e del 25 luglio saranno quelle che più di tutte avranno un significato a livello personale. Dovreste cercare di mettere da parte il vostro passato e archiviare i brutti ricordi, anche per evitare che la nostalgia possa prendere il sopravvento.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

La giornata di oggi sarà piena di tensioni e di grattacapi con altre persone, soprattutto con quei colleghi o con quegli amici che metteranno in discussione le vostre scelte o faranno cose diverse da quelle che avete ordinato voi. Insomma, oggi sarete particolarmente intolleranti con chi osa mettere in discussione il vostro pensiero. Venere è ancora dalla vostra parte, pertanto questi piccoli malintesi non saranno sufficienti a farvi perdere delle amicizie importanti. Però sarebbe meglio abbassare un po' i toni altrimenti la corda potrebbe spezzarsi.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Venere nel segno darà il via ad un mese di agosto che si preannuncia già ricco di incontri, emozioni e nuove conoscenze, soprattutto per chi è più giovane. È vero che voi amate di più sapere come si evolverà il lavoro per il fatto che siete persone estremamente pratiche, ma è altrettanto vero che non si vive di solo pane. A volte è meglio lasciarsi un po' andare alle emozioni e mettere da parte i doveri, anche per rilassarsi un po'. Ci saranno delle questioni importanti da risolvere a livello personale. Magari potrebbe presentarsi la necessità di dover aiutare un figlio o un parente che vive lontano e che accusa qualche problema economico.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

È vero che provenite da un fine settimana piuttosto pesante in cui non siete stati proprio bene dal punto di vista psicofisico, ma è altrettanto vero che la nuova settimana inizierà in modo scoppiettante anche grazie al supporto di Giove. Le stelle vi aiuteranno a recuperare un certo ottimismo, anche se provenite da un periodo non facile nè dal punto di vista economico, nè dal punto di vista sentimentale. Servirà ancora un po' di tempo per smaltire certe delusioni, ma agosto vi aiuterà a recuperare la fiducia in voi stessi e negli altri.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Luglio è stato un mese burrascoso per le relazioni. Le tensioni sono state tante, soprattutto con il partner, ma adesso ci saranno tutte le condizioni per recuperare una certa serenità interiore e per tornare a comunicare con gli altri in modo più sereno. Secondo l'oroscopo del giorno, adesso avrete le idee più chiare ma non dovrete commettere l'errore di puntare su obiettivi troppo ambiziosi. Meglio rimanere con i piedi ben piantati per terra evitando investimenti azzardati o esponendo idee delle quali non siete pienamente convinti.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Venere amplifica quel narcisismo innato che caratterizza da sempre le persone che appartengono a questo segno. Avrete una grande voglia di essere amati e di stare al centro dell'attenzione. Vi supporterà sicuramente la Luna che vi renderà particolarmente brillanti dal punto di vista comunicativo. Non vi sarà difficile, con la vostra parlantina, convincere le altre persone della bontà delle vostre scelte e dei vostri progetti. Siete abili e persuasivi, anche se la vostra tendenza a strafare potrebbe causarvi un brusco risveglio. Meglio rimanere umili e rimanere con i piedi ben saldi per terra.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

La vostra smania di avere sempre tutto sotto controllo e di non fidarvi mai degli altri, vi costa fatica. Anche quando riuscite a portare avanti un bel progetto, il fatto di dover fare tutto da soli non vi aiuta affatto e vi complica maledettamente la vita. Forse dovreste imparare a delegare qualcosa anche agli altri, per non accentrare su di voi eccessive responsabilità. Se state vivendo una bella storia d'amore, agosto sarà il mese in cui sarete travolti dalle belle emozioni e dalla voglia di condividere con il partner momenti esaltanti.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

In questo momento, la vostra intolleranza e la vostra insofferenza vi porta ad andare lontano a a volervi allontanare da quelle persone che cercano in qualche modo di controllare la vostra vita. Secondo Paolo Fox, spesso avete bisogno di isolarvi anche per recuperare il rapporto con voi stessi. Chi vive accanto ad una persona del Capricorno, sa benissimo di avere accanto una persona che ama avere i propri spazi e non vuole essere affatto dominato o controllato. Se avete accanto una persona che vi limita, potreste decidere anche di mollare la presa e andarvene per i fatti vostri.

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

In questo momento siete voi i padroni del vostro destino e quindi ogni vostra decisione avrà importanti ripercussioni sul vostro futuro. Secondo l'Oroscopo del giorno, chi ha vissuto una fase di crisi con il proprio partner, entro fine mese dovrà cercare di ottenere un chiarimento definitivo. Meglio non trascinare avanti dei rancori che nel lungo periodo possono trasformarsi in vero e proprio odio o insofferenza nei confronti di chi vi sta accanto. Sarete anche insofferenti nei confronti di coloro che proveranno ad intromettersi nei fatti vostri.