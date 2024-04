L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 aprile. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi 23 aprile la Luna è ancora in opposizione e si sposterà in territorio neutro nel primo pomeriggio. Siate pazienti, anche se dovrete faticare un po’ di più per ottenere il vero recupero che desiderate. Una buona giornata per chiarire le questioni d’amore.

Toro

La fine di aprile e i primi giorni di maggio si avvicinano a un momento in cui le stelle vi mettono di fronte a un bivio: se continuare un certo progetto o una collaborazione. Sarà difficile continuare come prima. Venere arriverà presto in questa costellazione.

Gemelli

Sta per iniziare un periodo nuovo e stimolante, proprio come piace a voi. Inoltre, Giove sarà nel vostro segno da giugno. Le squadre, le collaborazioni e le persone intorno a voi probabilmente cambieranno. Superate al più presto le difficoltà che ancora vi attanagliano.

Cancro

Oggi sarà una buona giornata. Il Sole è di nuovo attivo e presto lo sarà anche Venere. Il peggio sta per passare. Se c’è un affare in ballo, cercate di concluderlo prima della fine di maggio. Sarete benedetti da nuovi incontri.

Leone

La Luna è ancora in buon aspetto al mattino, ma le deboli stelle diventano discordanti nel pomeriggio. Nel corso della giornata potrebbero sorgere nuove tensioni in famiglia o sul lavoro. Si consiglia cautela. In amore, dovrete fare una scelta chiara o risolvere le cose prima di maggio.

Vergine

Come prevede l’oroscopo Paolo Fox, oggi 23 aprile avrete le idee più chiare: ci sarà qualcuno che deciderà di cambiare lavoro, progetto o qualche riferimento. Se qualcuno non vi apprezza, lo inviterete alla porta. Saturno vi spingerà a cambiare e a fare qualcosa di nuovo, un progetto che è stato coltivato in voi per molto tempo.

Bilancia

Bilancia: Con il passare dei giorni, vi accorgerete di essere sempre meno preoccupati delle stelle. Il Sole è tornato neutro da qualche giorno e presto anche Venere non sarà più dissonante. Certo, non tornerete alla piena armonia in pochi giorni, ma almeno non ci saranno più opposizioni da parte dei pianeti. Attenzione alle spese.

Scorpione

Oggi c’è la Luna nuova nel vostro segno e dal 2 aprile a metà maggio dovrete affrontare il giudizio di qualcuno o difendere la giustezza di una vostra decisione. Il segreto è mantenere la calma e l’equilibrio. Venere tornerà indietro alla fine del mese, quindi tenete presente l’amore in questi giorni.

Sagittario

Supererete lentamente qualsiasi crisi, sia nel lavoro che nella vita privata. In amore, qualcuno potrebbe iniziare a nutrire un interesse insolito per una persona in particolare. Questi sono i giorni che vi faranno ritrovare l’entusiasmo, la creatività e la voglia di giocare di sempre.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna è ancora dissonante, ma dal pomeriggio inizia un transito più favorevole. Abbiate pazienza per qualche ora e concentratevi sulla seconda parte della giornata. Anche se ci sono alcuni ritardi e disagi, non è un periodo negativo. Rallegratevi.

Acquario

Maggio è alle porte e potreste mettere in discussione alcune scelte fatte nelle ultime settimane. Ad esempio, potreste riconsiderare le conoscenze con cui vi siete lasciati coinvolgere molto ad aprile. Potreste anche sperimentare nuove confusioni, aspettative ed esitazioni sul lavoro.

Pesci

Oggi Marte e Saturno sono nel vostro segno e il Sole è positivo. Giove gira al contrario, quindi se dovete mettere i puntini sulle i nelle questioni di lavoro, agite prima della fine di maggio. Non lasciatevi sopraffare da momenti di apatia o scoraggiamento.