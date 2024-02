Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon venerdì. Si avvicina un fine settimana interessante per voi con venere e marte attivi che vi spronano a buttarvi: cogliete l'attimo fuggente, voi amate gli imprevisti e le sorprese, quindi non dovrebbe essere un grosso problema seguire il flusso degli eventi. Buone notizie su tutti i fronti comunque: finalmente arrivano maggiori certezze e vivete un momento di recupero, anche per quanto riguarda la forma fisica che vi ha fatto pensare ultimamente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Toro

Cari toro, negli ultimi giorni siete stati provati dagli eventi. Mantenete la clama e pensate bene al da farsi, entro maggio, sul lavoro. E' un momento in cui le stelle vi mettono sotto esame e marte vi provoca in continuazione rischiando di farvi saltare i nervi nei momenti e nelle situazioni più delicate. Evitate contrasti in amore perchè le liti in questo momento sarebbero esagerate e non farebbero che aggravare una situazione di grande tensione..

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, il vostro spirito critico e la vostra insofferenza aumenta oggi: siete troppo agitati. Che cosa sta succedendo? In fondo, avete ancora due preziosi alleati in questo cielo, marte e venere. Se gli altri pianeti vi provocano e vi innervosiscno, sappiate che avete la forza per mantenere la calma e potete sempre trovare sostegno a casa, tra le braccia di chi amate, se la situazione sul lavoro diventa difficile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, questo weekend si annuncia molto interessante per voi e segna l'inzio del vostro grande recupero. Finalmente guardate alle cose in modo lucido e vi accorgete che tante preoccupazioni ora sembrano essere minimizzate. E' perchè voi state ritrovando una tranquillità che vi aiuta a riprendere in mano molte cose e a guiardare avanti con fiducia e rinnovato ottimismo. E sappiate che è solo l'inizio, le cose miglioreranno ancora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Leone

Cari leone,forse non è possibile avere tutto e subito ma c'è uno sviluppo che vi aspetta. Questo non è il momento di raccogliere, piuttosto è quello di seminare, elaborando strategie che possano rivelarsi efficaci e vincenti nei prossimi mesi, sopratutto da maggio in poi. Insomma, elaborate il vostro piano, perchè dovrete affrontare scelte importanti per quel che riguarda il futuro del vostro lavoro. Marte e venere impietosi: si rischiano complicazioni sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio: Vergine

Cari vergine, si avvicina per voi un fine settimana che ha una caratteristica speciale: la luna arriva nel vostro segno, e questo vuol dire capacità di introspezione, intuito, e buona fortuna. Saturno vi ha spinto a tagliare relazioni che ormai erano solo rami secchi, quindi nella sua severità vi ha fatto un favore. Sul lavoro, c'è da capire come muoversi, se avete in serbo qualche mossa o qualche scelta importante, fatela nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questo periodo andate contro corrente, vi sentite bellicosi e agguerriti verso persone che sono state scorrette con voi. Finalmente avete trovato la grinte e la determinazione per dire basta e vi state liberando da persone che vi rubano tempo ed energia senza dare niente in cambio, semplicemente esprimendo in pieno voi stessi e i vostri pensieri.Amore favorito dalle stelle, non ve ne dimenticate e non lo trascurate troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, date tempo all'amore ma anche a voi stessi, per capire se una storia è ancora valida o no. siete a un bivio, molti di voi sono alle prese con relazioni che vanno recuperate oppure lasciate andare. Per questo serve confrontarsi e parlare con l'altro: non cedete alla tentazione di chiudervi in un isolamento che poi risulta troppo difficile da rompere. Attenzione a non strapazzare il fisico: cautela, non siete al massimo della forma in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario,questo per voi è periodo veramente stimolante, pieno di cose da fare ma anche di cose da rivedere, sopratutto sul lavoro con soci e collaboratori. Volete rinegoziare accordi, ma sopratutto discutere di ruoli e responsabilità. Condizione fisica in ripresa. Amore ancora bellissimo: tutte da sfruttare queste stelle per fare esultare il cuore, chi è solo si guardi attorno, occasioni di incontri interessanti non mancano!

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo sarà un fine settimana sorridente per voi, ma solo se vi lasciate alle spalle o mettete in pausa ii sempre numerso obblighi e impegni. Lasciate spazio ad amore e famiglia. E' vero che per voi l'amore è anche lavorare per assicurare il benessere materiale anche a chi volete bene, ma in questi giorni cercate di esprimerlo con la presenza e il tempo condiviso. Farà bene anche a voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, in questi giorni siete un pò suscettibili, troppo. Proposte di lavoro interessanti arrivano, ma vi trovano divisi tra la voglia di buttarvi e il vostro senso di responsabilità che vi tiene frenati e ancorati alla situazione sicura che avete ora. Riflettete bene, perchè le occasioni vanno prese al volo, se sono davvero buone. L'amore invece va veramente a gonfie vele, in questi giorni i vostri amori sono i più belli e sereno dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, no alle polemiche in amore. Se una persona vi ha deluso potreste farglielo notare rischiando di rovinare i rapporti. Quindi cercate di mantenere la calma e non dire tutto quello che vi passa per la testa. Se avete bisogno di chiarimenti, rimandate il confronto di qualche giorno. Prendetevi un pò di riposo.