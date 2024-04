Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 aprile 2024. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra? Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 aprile 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, ultimamente avete talmente tanto, vi siete impegnati su talmente tanti fronti che ora lo stress si fa sentire. Quindi questa giornata nasce con un pò di fatica addosso. I rapporti con il segno del capricorno e con il segno del cancro oggi potrebbero essere conflittuali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Toro

Cari toro, in questa giornata c'è una buona voglia di fare e di scrollarvi di dosso tanti pesi del passato. Giove vi invita a pensare e costruire una nuova vita, non manca grande vigore, per l'amore a breve arriva una splendida venere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, in questo periodo avete grande voglia di fare. Questa è una giornata particolare e si presenta anche molto intrigante. Se avete avuto recentemente problemi, sul lavoro o in amore, oggi c'è ampio margine di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, vi hanno fatto arrabbiare e avete dovuto alzare lo scudo per difendervi, d'altronde questi conflietti erano prevedibili, però non cedete allo sconforto, perchè state per vivere un periodo di grande riscossa, proponetevi per il lavoro dei vostri desideri

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Leone

Cari Leone,ci sono giornate in cui sembra che tutto remi contro. Questa settimana ti vedrà protagonista di qualche baruffa. Revisione dei conti necessaria. Da giugno stelle più interessanti. Attenzione ai rapporti con Toro e Acquario che in questi giorni possono essere segnati dalle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, finalmente vi liberate di un peso, ma questa settimana ci sono ancora degli ostacoli da superare. Quasi non vi si riconosce: avete voglia di tagliare i ponti, scappare, la vostra razionalità è messa alla prova.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, oggi per voi sarà una giornata di recupero, ma venite da un periodo pesante di acciacchi, ma anche contrasti, discussioni e tensioni e per riprendervi davvero e ritrovare la tranquillità ci vorrà un pò di tempo. In amore andrà tutto meglio da maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, preparatevi ad una prova, la giornata è interessante per voi ma temete il giudizio degli altri e di non essere compresi, nonostante siate voi a fare il primo passo e ad esporvi per provare a mettervi in gioco. Parlate e confidatevi con qualcuno di fidato, vi farà bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, state accusando lo stress legato alla posizione di marte, forse in questi giorni si è chiuso un progetto o hai dovuto sopportare tensioni sul lavoro, però renditi conto che non hai colpa ma c'è qualcuno che non ti ha sostenuto abbastanza, questo potrebbe portarti a fare delle domande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, la giornata di oggi nasce con qualche perplessità, hai attorno delle persone che cercano di minare la tua sicurezza e la tua voglia di fare, che arrivano anche a colpire basso, devi rispondere ad accusa, ma non ti preoccupare perchè la tua strada è spianata e a maggio vincerai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, siete probabilmente molto innamorati in questo momento, ai cuori solitari dico: vivete le vostre esperienze ma attenzione alle illusioni: da maggio le persone che vi interessano potrebbero non essere più così affascinanti per voi. Questa giornata funziona bene, progetti, richieste, potete farvi avanti con fiducia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, questa per voi è una settimana rivelatrice: potete contare su una brillante intuizione, su ispirazioni giuste, tra poco torna anche venere attiva, il 29, che vi aiuterà nell'amore. Maggio sarà un mese di grandi conferme e soddisfazioni sul lavoro, potrete avere la rivincita che cercate.