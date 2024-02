Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon weekend. Il tempo corre, sabato e domenica sono giornate che ti vedono al centro di una grande battaglia. Tra le tue priorità dovresti pensare alla ripresa fisica. Bando al passato, rituffatevi nella vita guardando avanti. Novità in arrivo, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Toro

Cari toro, in questo periodo siete sotto esame, queste stelle non ve ne lasciano passare una e voi dovete far fronte con pazienza a ogni ostacolo. Le tensioni planetarie possono riflettersi su questioni legali ancora aperte e di cui occuparsi, ma anche su liti che hanno a che fare con i soldi in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, in questo momento per voi i problemi nascono dal voler fare troppe cose contemporaneamente, come vi detta la vostra natura dinamica e multiforme. Questo sarà possibile da giugno con giove nel segno, ma ora cercate di andare più lentamente. In amore potrebbe essere arrivata l'ora di un ultimatum.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, via libera finalmente! Vi ritrovate alleggeriti da tante preoccupazioni che vi hanno assorbito nelle prime settimane dell'anno e ora il vostro desiderio di cambiamento si fa sentire fortissimo. Anche l'amore torna protagonista delle vostre giornate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Leone

Cari leone, questa venere vi porta grandi incertezze e dubbi in amore. Le cose sembrano non andare granchè sopratutto per chi è in bilico tra due realtà, tra due relazioni. Attenzione anche alle cantonate che in questo momento sono probabili nelle questioni di cuore: non lasciate il certo per l'incerto. Sul lavoro via libera a richieste anche dirette.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio: Vergine

Cari vergine, saturno è ancora lì e si fa sentire forte. Per questo avete tanta voglia di liberarti da situazioni e persone negative. In questo fine settimana prendetevi il giusto tempo per amare se siete già in coppia. Anche chi è in cerca di nuovi incontri ne potrà fare di promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questo periodo siete in transito, ritrovate pian piano tranquillità. Molto dipende anche dalla persona che avete a fianco, ma in generale si può dire che, una volta recuperata la vostra serenità tutto fila più liscio. Sui nuovi amori siate ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, in questo momento sentite un inizio di recupero ma ancora siamo lontani dai vostri momenti migliori. Potreste avere in questi giorni un'esperienza di grande amarezza legata al mondo delle vostre amicizie, spostamenti fortunati anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2024: Sagittario