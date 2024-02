Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questa giornata di domenica scoprendo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 25 febbraio 2024. Finalmente è arrivato il weekend e il giorno di riposo per molti, ma cosa possono aspettarsi i dodici segni zodiacali in questo giorno di libertà e relax? Chi riuscirà a godersi meglio la domenica e chi, invece, dovrà vedersela con un cielo e delle stelle che complicano le cose? Scopriamolo, come ogni mattina, con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 25 febbraio 2024, diramate dalle frequenze di Radio Lattemiele. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio come andrà la domenica per i segni di aria, fuoco, acqua e terra, secondo l’astrologo più seguito d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Possiamo dire che queste sono giornate tranquille per voi, in cui potete prendervi tempo per analizzare la situazione: sì dovete fare ora progetti per il futuro. Fortunate le nuove storie d'amore, invece per le coppie di lungo corso protebbero esserci stati recenti conflitti che ora si risolvono bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Toro

Cari toro, venere contraria, marte nervoso, questo cielo vi porta grandi tensioni ma vuol dire anche che questo è un periodo in cui i nodi vengono al pettine. Molti di voi sono ai ferri corti con qualcuno, ed è bene pretendere confronti che chiariscano la situazione una volta per tutte. Solo una cosa non dovete fare: non recriminate, non serve a nulla. Se le relazioni sono recuperabili bene, altrimenti tagliate se necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, questo è un periodo davvero interessante per voi, principalmente per le relazioni e le questioni di cuore. In questo momento sentite l'esigenza di maggiore più complicità in coppia, di parlare di più e condividere sempre più tempo ed esperienze. Al contrario, c'è maretta fuori casa: evitate polemiche sul lavoro. Questa sera potreste avvertire una certa stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, queste sono giornate utili per il futuro. Io vi vedo in grande ripresa e, superate molte difficoltà in questo inizio di anno, ora siete pronti a guardare avanti. Sappiate che questo momento e anche le prossime settimane sono fortunate e tutte da sfruttare: per contatti, contratti e relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Leone

Cari leone, siete un vulcano che rischia di eruttare da un momento all'altro:avete voglia di dire quello che pensate e fare quello che volete, ma sappiate che venere e marte non aiutano anzi, vi provocano in ogni modo e quest'aria così carica di tensioni potrebbe portarvi a fare un passo falso. Sul lavoro novità in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio: Vergine

Cari vergine, finalmente avete le idee più chiare e questa è una gran notizia perchè voi avete bisogno di sicurezza, concretezza. Voi amate le certezze, e ora che sentite di averne siete pronti a nuovi traguardi da tagliare: rimboccatevi le maniche e impegnatevi ora, dopo maggio sarà tutto un pò più difficile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questi giorni sentite la necessità di chiarezza e riuscirete ad averla, perchè tutte le situazioni confuse arriveranno a verifica. Questo non vuol dire che sarà una cosa facile: tutte le tensioni infatti si risolveranno, in un modo o nell'altro, ma potrebbe essere necessario tagliare rami secchi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, accumulare tensioni è sbagliato, ma sfogare il vostro nervosismo con chi ti sta vicino non è una buona idea, perchè rischiate di appesantire ancor di più la situazione. Avete un diavolo per capello e siete intrattabili, cercate di avere pazienza e in questo momento non vi buttate in competizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: Sagittario