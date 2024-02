Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 26 febbraio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 26 febbraio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio di settimana. Questo è un giorno strano per voi. In mattinata potreste sentirvi completamente fuori fase e fuori gioco, potreste essere insofferenti e avvertire la noia nello svolgere il vostro solito lavoro, ma potreste anche incorrere in qualche provocazione di troppo. Tensioni anche in serata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Toro

Cari toro, in questo momento senti il peso di troppe responsabilità, troppe tensioni, troppi silenzi. Pesi che ti porti sulle spalle da tempo e ora hai deciso di dire forte e chiaro basta a tutto quello che non ti va bene. D'altronde, se la prima parte del mese è stata di studio, questa fine di febbraio vi vede scendere sul campo di battaglia per difendere quel che è vostro. Problemi nel mantenere ruolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la mattina potreste svegliarvi di pessimo umore, avvertire stanchezza, forse avete dormito poco e male, e insomma, il nervosismo può farsi sentire, ma già nel pomeriggio si riparte per questa settimana che si rivelerà interessante. Le stelle proteggono bene il vostro amore: dedicatevi a emozioni profonde, costruttive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, si parte bene per voi in questa giornata, con la luna che vi sostiene per tutta la mattina, malumore invece nel pomeriggio quando avvertirete un pò di nervosismo, ma sono nuvole passeggere, sappiate che marzo sarà un mese veramente importante per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Leone

Cari leone, astri interessanti per voi oggi per il lavoro, ancora dubbiosi e a tratti addirittura burrascosi per l'amore. Tutelatevi dal punto di vista economico, questo vuol dire anche non farvi sfruttare, farvi pagare il giusto per le vostre mansioni, ricevere le gratificazioni che vi spettano. Pazienza in amore, questo è un periodo scelte non sempre facili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, state rivedendo molte cose nella vostra vita con questo saturno: ridiscutete accordi e collaborazioni, tagliate i rapporti che non valgono, ma se questo rapporto è con persona di famiglia tutto diventa più complesso e voi dovrete esaminare più a fondo la situazione per decidere come agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, tenetevi pronti a tutto: oggi non è esclusa telefonata che vi lasci senza parole. C'è una novità grande in questo cielo, voi dovete solo prepararvi ad accoglierla e a cogliere tutte le buone occasioni che vi si presentano anche all'improvviso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, dovete liberarvi di qualche fardello eccessivo in questo momento. Le stelle suggeriscono ancora rudenza nel campo delle finanze, nelle questioni dei soldi. In amore: date ascolto alle sensazioni,anche se al momento vi sembra di essere immersi nella confusione. Venere porterà chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo lunedì parte con un pò di stress per la luna contraria durante la mattina, ma nel pomeriggio tutto va molto meglio. In questo momento è molto fortunato l'amore. Un incontro improvviso libera il cuore da vecchie preoccupazioni, le coppie di lunga data invece possono rafforzare un legame. Lungimiranza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, ascoltare gli altri fa bene, ricordatevelo, perchè voi andate spesso avanti senza chiedere il parere di nessuno e in questo modo rischiate di non ascoltare mai chi vi sta attorno, sopratutto nelle questioni sentimentali e famigliari. Ritorno di fiamma? Perchè no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, pomeriggio migliore, potresti riconoscere l'amore in una persona che frequentate da poco, quando ci si innamore c'è poco da fare, non ponete limiti alla passionalità. L'ottimismo è potente, in serata è possibile un incontro che vi farà vivere piacevoli emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, al mattino luna storta, stanchezza e poca voglia di fare, ma sarà passeggero. Sta iniziando il periodo più bello per voi, il mese di marzo in cui potete crescere tanto sul lavoro, quindi oggi cercate di rilassarvi e non alimentare il malumore. Entro poche settimane arriveranno conferme importanti.