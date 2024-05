L'oroscopo del giorno di Paolo Fox, oggi domenica 26 maggio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna è in quadratura e questo non è un segnale positivo. C’è la possibilità che si presentino dinanzi a voi degli ostacoli imprevisti, come una lite con un amico oppure con un collega, o ancora più semplicemente un ritardo. La forma fisica è lontana dall’essere al top. Per fronteggiare i vari intoppi e problemi armatevi di prudenza ma senza esagerare. Per i single, sono favoriti gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Toro

Nelle ultime settimane le relazioni hanno subito una crisi, uno scossone, ma chi è riuscito a resistere e a rimanere a galla, domenica potrà cominciare a recuperare un rapporto che sembrava compromesso, affrontate il partner munendovi di pazienza e siate soprattutto sinceri e comprensivi. Per i rapporti chiusi che non sono sopravvissuti, è palese che la persona vi abbia fatto del male consapevolmente, in questo caso non concedete un’altra possibilità. La relazioni sotto tempesta possono riguardare anche un amico. Nel lavoro le cose non stanno procedendo al meglio, ma la tua caparbietà ti porterà a risalire la china.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Gemelli

Sarete molto creativi nel periodo compreso tra la fine di maggio e gli inizi di giugno. Questo vi renderà vincenti, grandi idee e ottima capacità d’azione. Bisognerà attendere un po’ per avere nuove opportunità, nel frattempo dovrete gestire ogni cosa e qualche volta si rivelerà un compito difficile. Secondo Paolo Fox, molti di voi saranno costretti a rivedere i conti e i progetti.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Cancro

Pare che l’amore non sia nei vostri piani per svariati motivi, dipendenti o no dalla vostra volontà. Sta di fatto che sarà proprio l’amore ad attirare la vostra attenzione con grande insistenza. La seconda parte del mese di giugno preannuncia finalmente il risveglio dei sentimenti, grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno. D’ora in poi saranno fattibili i chiarimenti di coppia, i riavvicinamenti e i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Leone

Dopo un mese molto complicato, arriva la svolta e si comincia a recuperare. In amore dovete cercare di mettere l’orgoglio da parte e vedrete che anche solo questo sarà sufficiente a ritrovare l’armonia persa e la complicità con il partner. L’altra parola d’ordine è sincerità, se ci sono state delle incomprensioni si può recuperare. Le stelle sono favorevoli e saranno di supporto se deciderete finalmente di trovare il coraggio di percorrere nuove strade anche con un percorso che presenta qualche rischio.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Vergine

Dopo una settimana impegnativa, Paolo Fox prevede un po’ di stanchezza per questa domenica. Sarete ancora più esausti se vi state facendo carico di molte responsabilità famigliari. Attenzione, in questi giorni ci saranno personaggi ambigui e poco leali che proveranno a infastidirvi: dovrete difendervi usando come armi l’intelligenza e l’astuzia.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Bilancia

Domenica di riflessione: sarà una giornata dove sentirete il bisogno di isolarvi un po’ e meditare, dopodiché a pianificare le prossime settimane. In amore potrebbero prendere il sopravvento alcune incertezze e insicurezze che vi hanno reso la vita difficile in passato, da persona tormentata. Occhio, c’è Giove che è favorevole e vi incoraggia a fare piazza pulita di tutti i rapporti tossici e delle situazioni che vi fanno stare male.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Scorpione

Da domenica potreste cominciare a guardare al futuro da un’ottica differente: un po’ più di ottimismo e positività e giugno si parte in rimonta. La Luna in aspetto favorevole vi aiuterà a essere anche più produttivi. Tutte le conoscenze che farete nei prossimi giorni, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo a giugno. Insomma, quella che poteva sembrare un’amicizia potrebbe sfociare in una relazione sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Sagittario

Attenzione, sono diversi i pianeti contrari al vostro segno, per limitare i danni dovrete usare la massima cautela! Cerca, in questo periodo, di dare importanza solo a ciò che lo è veramente. Se qualcuno è stato scorretto nei vostri confronti, lasciate perdere, a meno che non sia un vostro amico, non ne vale la pena parlarci. Tieniti alla larga dalle polemiche. In amore imparate a usare il giusto linguaggio altrimenti entrerete in contrasto anche col partner.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Capricorno

La Luna sarà nel segno, questo vuol dire che se ci sono state piccole liti con il partner tutto si risolverà facilmente. Stesso discorso per le tensioni che spariranno velocemente anche grazie al vostro rinnovato ottimismo. Queste sono giornate importanti in cui si imposta un futuro più felice. Le soluzioni ai problemi ancora irrisolti, arriveranno prima di quanto immagini. Non trascurare la salute.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Acquario

Avete la netta sensazione che qualcosa stia cambiando dentro di voi, come se vi stessero togliendo un macigno emotivo fermo sullo stomaco. Per questo dovete ringraziare Giove e Venere. Avete una grande voglia di stravolgere la vostra vita, non state più nella pelle, ma dovete essere prudenti. Sarebbe bene non mandare rapporti all’aria come se nulla fosse o solo per il capriccio di un momento. Per alcune situazioni delicate, dovrete fermarvi a ragionare e non fatevi travolgere dagli impulsi.

Oroscopo Paolo Fox 26 maggio 2024: Pesci

Sotto la lente d’ingrandimento c’è l’amore, dovete curarlo e non mandarlo in crisi per colpa della gelosia o della possessività, o ancora per polemiche sterili. Sul fronte lavorativo avrete problemi, causa attese infinite o rallentamenti imprevisti. Siete ansiosi ma dovete cercare di scacciare via l’ansia e anche la voglia di avere tutto e subito, che per l’appunto vi mette in agitazione. Per non stancarti troppo, fai una cosa alla volta, chi va piano va sano e lontano.

