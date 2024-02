Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2024. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata, questa parte della settimana per voi è segnata da un gran recupero di forza e ottimismo. D'altronde sta arrivando la stagione della vostra rinascita che ogni volta arriva per voi in primavera. Già in questo periodo le stelle promettono grandi incontri poi ad aprile potrete dedicarvi a cose più concrete, nel campo professionale e finanziario. Intanto iniziate a godervi l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Toro

Cari toro, giove ancora vi protegge anche se ci sono tante complicazioni, però si può sempre trovare una via d'uscita quindi tenete duro e non scoraggiatevi perchè la situazione sta lentamente migliorando. Certo nelle relazioni c'è ancora tanto nervosismo anche perchè siete voi a tollerare meno. Avete un atteggiamento combattivo verso ciò che non va e siete decisi a far sentire la vostra voce e a combattere per le cose che desiderate e in cui credete anche a costo di affrontare un litigio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, questa bellissima venere va sfruttata al massimo, sopratutto se siete alle prese con un amore che sapete è per voi molto importante, lasciatevi andare e fidatevi delle vostre buone sensazioni. Alcuni progetti avviati da tempo ma che non hanno portato i risultati sperati vanno valutati con attenzione e, se necessario, vanno chiusi per sempre, anche se vi dispiace.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, vi sto dicendo da tempo che questo sarà un grande anno dopo un inizio un pò difficile. La vostra grande ripresa inizia già da marzo che per voi sarà un mese di grande azione e grandi opportunità, sin da ora quindi non tiratevi indietro se vi si presenta un'occasione nuova. Datevi da fare e sarete premiati: in in arrivo belle novità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Leone

Cari leone, facciamo la pagella di questo periodo per voi: amore 5 lavoro 8. E forse le due cose sono irrimediabilmente legate, una la conseguenza dell'altra. Forse state privilegiando le sfide professionali e l'amore l'avete lasciato in un angolo? Certo è che in questo momento i sentimenti sono in balia dei venti e la situazione è veramente molto agitata. Per non peggiorare la cose cercate di mantenere la calma ed evitare scontri diretti, ci sarà tempo per chiarirsi, in una situazione migliore, tra qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, il vostro febbraio è partito in modo eccellente sul lavoro, ora dedicatevi all'amore. Avete bisogno di conferme in coppia, quindi non siate troppo riservati, aprite il cuore a chi vi è accanto e svelategli i vostri profondi desideri ed esigenze. In questo momento siete in cerca di sicurezza anche a livello economico. Se credete di non averlo ancora, chiedete ciò che vi spetta senza timori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questo è un periodo particolare per voi. Molte problematiche che vi hanno afflitto e preoccupato, insorte negli ultimi mesi non si risolvono dall'oggi al domani, ma questa è una fase di liberazione da emozioni, ricordi e persone negative. Siate quindi spietati nel capire come muovervi in questo senso: via i rami secchi, senza indugi e senza ripensamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, ci vorrebbe un pò di pazienza in più da parte vostra, una certa voglia di mettersi in gioco sta pian piano tornando, ma qualche diffidenza di troppo vi impedisce di lasciarvi andare in amore, sia con partner di lungo corso che, ancor di più con nuovi incontri che potrebbero invece diventare importanti. Sul lavoro si tentano esperimenti, tutto diventerà più semplice e concreto nella seconda parte dell'anno, quando le idee che non valgono saranno abbandonate ma quelle promettenti decolleranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questa venere vi porta incontri speciali, possibilità di lasciarvi andare ad emozioni che credevate perse. Insomma, in questo momento siete molto presi dalla vostra vita sentimentale ed emotiva e vi state immergendo senza paura nelle grandi avventure del cuore. Fate benissimo, le stelle vi incoraggiano in questo senso. Per pensare al lavoro ci sarà a breve il tempo più giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, la luna contraria negli ultimi giorni vi ha guastato l'umore, ora però si torna a sorridere e voi potete voltare pagina e dimenticare piccole e grandi arrabbiature. Il vostro lavoro è ben illuminato ma c'è sempre dietro l'angolo il rischio di stress quindi attenzione a non esagerare e a non strapazzarvi troppo, l'amore torna più forte e si riprende uno spazio importante nella vostra indaffaratissima vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario,volete vivere nuove emozioni ma potete puntare anche a qualcosa di più. Chi è alla ricerca di un'avventura di una sera avrà l'imbarazzo della scelta, chi invece sogna in grande potrebbe essere sorpreso da un serio innamoramento e anche da un micidiale colpo di fulmine. Urano vi spinge a lanciarvi ma saturno vi invita alla prudenza daventi a proposte allettanti ma rischiose. L'amore sarà comunqe splendente per chi si lancia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, dovete mettervi in gioco in questo momento, avete un cielo che tifa per voi. Sul lavoro arrivano risposte importanti e i sentimenti prendono quota, scelte importanti per le coppie che potrebbero decidere insieme di fare un salto di qualità impegnativo ma che sarà comunque fortunato.