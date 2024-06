L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Ariete

La Luna attiva in questo segno stimola e stuzzica i confronti "particolari", non proprio le rese dei conti ma gli scambi di opinione (soprattutto in amore) che potrebbero diventare particolarmente incandescenti: siate cauti con le parole e verificate se c'è ancora feeling tra voi e la persona con la quale condividete la vita. Come se non bastasse Venere, Mercurio e il Sole in aspetto complicato vi invitano a osservare e pianificare piuttosto che agire, le cose andranno meglio con l'arrivo di luglio quindi pazientate un altro po'.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Toro

Se dovete chiudere un affare o una trattativa importante cercate di fare tutto entro queste 24 ore, siete nel pieno della fase di revisione di vita ma iniziano ad arrivare i primi ostacoli. Tra questi la testardaggine e l'intransigenza che a volte vi condizionano troppo. Ultimamente vi siete resi conto che avete preso alcune posizioni un po' esagerate e non volete commettere gli stessi errori. Buon periodo in amore, soprattutto i separati o chi è reduce dalla fine di un rapporto e pensava di non innamorarsi più: nella vita mai dire mai.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Gemelli

L'agitazione delle ultime 24 ore è ormai alle spalle, sceondo Paolo Fox è tempo di preparare un piano d'attacco perché si stanno preparando nuove prospettive interessanti. Potreste anche proseguire le collaborazioni al momento attive, con lo stesso gruppo e gli stessi obiettivi, ma il mese di luglio vi dimostrerà che la vostra disponibilità sta cambiando così come devono evolversi i programmi e i progetti legati ad essi. In amore i separati vogliono solo relazioni part time o avventure senza impegno, non è ancora il momento di tuffarsi di nuovo in una vera e propria storia.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Cancro

Siete carichi e determinati, dovreste sfruttare al massimo questa giornata soprattutto in amore: Venere a favore vi aiuterà sia nelle nuove conoscenze, dato il grande fascino che emanate, sia a compiere passi importanti all'interno della coppia, riscattando un aprile davvero complicato e nel quale avete rischiato di perdere il rapporto. Se dovete chiarire ualcosa in famiglia meglio parlare in queste 24 ore e non andare oltre, sabato e domenica saranno giornate più dure.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Leone

Inizia una fase di ripresa per quanto riguarda studio e lavoro: finalmente potete riprendere quota e riprendervi dai forti stress dell'ultimo periodo, oltre che dar tregua ad un corpo particolarmente provato e rimasto privo di energie. Il peggio è alle spalle, dice Paolo Fox, ora si deve guardare con ottimismo e positività a un mese di luglio che si preannuncia interessante e con molte stelle a favore. La crescita generale è dietro l'angolo così come nuove sfide vi attendono all'orizzonte, dovete solo "gettarvi nella mischia" e sfoggiare le vostre qualità.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Vergine

Anche voi, come gli amici del Leone, vi avviate verso un luglio positivo ma prima ancora state entrando in un weekend interessante: l'oroscopo del giorno dice che la Luna non è più opposta e vi aiuta a chiudere le ultime situazioni che vi hanno stressato troppo o che avete dovuto sopportare passivamente. Sta tornando la vostra proverbiale capacità di concentrazione, fondamentale per cogliere al volo tutte le occasioni e tornare sulla cresta dell'onda (che è dove volete stare). Attenti solo ad alcune questioni familiari che potrebbero sfociare in discussioni, soprattutto se riguardano la vita di figli o parenti.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Bilancia

Giornata da prendere con le pinze a causa della Luna opposta; già da qualche ora non vi sentite in forma, siete distratti e poco concentrati (a tratti anche svogliati), qualcuno sta pensando di staccare la spina per un po' ma poi si sente in colpa per il "tempo che perderebbe". cosa vi rende così inquieti? Forse il fatto che vi sentite sfruttati da qualcuno e che non state ottenendo ciò che veramente vi spetta. Reagite facendo qualcosa di divertente con le persone che preferite, mettete al bando la malinconia e sappiate che è tutto solo nella vostra testa.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Scorpione

Le ultime settimane dovrebbero aver portato un po' di chiarezza dal punto di vista sentimentale, se state correndo parecchio fareste bene a rallentare (o direttamente fermarvi) per assaporare e apprezzare ciò che state facendo. Non va mai sottovalutata l'importanza di godersi "il viaggio" per arrivare a destinazione, non concentratevi solo sull'obiettivo ma anche sul come lo state raggiungendo. Possibili rappacificazioni con vecchi nemici, attenzione invece all'amore dove non dovete mai dare per scontato il partner.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Sagittario

É vero che ultimamente avete subìto dei torti ma ora avete capito come metterveli alle spalle, dimenticarli e ripartire per inseguire ciò che volete. Anzi, secondo Paolo Fox è proprio non curandovi di chi vi ostacola che mostrate superiorità, attenzione solo ai pettegolezzi (magari falsi, creati appositamente) che potrebbero far nascere incomprensioni o chiacchiere sconvenienti su di voi. Dovete recuperare la forma fisica perché non siete granché al top, d'altronde uscite da un periodo pesante. Non tutti sono dalla vostra parte ma in alcuni momenti è meglio osservare e rimandare l'azione a più tardi.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Capricorno

Avete attraversato momento di forte tensione, in alcuni casi anche vittorie sfumate o risultati non soddisfacenti: sicuramente dovete recuperare ma, nonostante vi sembrerà di vivere giornate infinite, non mettetevi troppa pressione altrimenti entrerete in un tunnel senza fine. Anche perché ne avete fatti di progressi e passi avanti da quando siete partiti, perciò non siate esageratamente critici e duri con voi stessi. Cercate piuttosto di programmare qualcosa di bello e distensivo per il weekend, la parola chiave del fine settimana deve essere "calma".

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Acquario

Amore in primo piano in questo periodo, in particolare l'eros che si riaccende e risveglia la passione sia nelle coppie stabili che nelle avventure da carpe diem. A maggio avevate perso il desiderio e la voglia di amare, ora si è sbloccato adesso e volete godervi tutto. Tutti i nuovi rapporti sono armoniosi, anche quelli lavorativi e a tal proposito se avete in mente di fare una proposta di tipo professionale potreste essere accontentati a breve. Buone notizie nei prossimi giorni, ancora un po' di pazienza e avrete qualcosa da festeggiare.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2024: Pesci

La Luna nel segno vi aiuta a recuperare dalle scorie degli ultimi giorni, soprattutto in amore dove c'è stata una sorta di terremoto emotivo. In realtà è dal 17 giugno che le cose sono cambiate, l'umore è più positivo e vi sembra di vivere una fase di rinascita e di cambiamento. I dispiaceri e gli allontanamenti sono stati tanti ultimamente, forse anche troppi, ma la vostra forza vi ha sostenuto facendovi superare tutto e preparandovi per una grande ascesa.

fonte: Centro Meteo Italiano