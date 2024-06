Paolo Fox, oroscopo di oggi sabato 29 giugno: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

In questo momento la fortuna non è dalla vostra parte. L'amore, dice Paolo Fox, potrebbe essere un po' turbolento, ma d'altronde non è bello se non è un po' litigarello, però, niente bugie. Dovete prestare attenzione alla vostra situazione finanziaria. Non sarete fortunati ma almeno siete carichi di energia ai massimi livelli, questo potrebbe giovarti nell'ambito lavorativo. Mantenete il vostro equilibrio interiore e fate tranquillamente affidamento al vostro intuito che in questo sabato non vi tradirà.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Avrete di fronte sorprese che non vi aspettate ma anche sfide inattese. In questo caso serve una buona capacità di adattamento alle situazioni e alle persone, ma non dovete temere nulla in realtà, perché sarete dotati di una tale determinazione che sarà sufficiente a superare qualsiasi ostacolo. Un po' di turbolenza in amore non ha mai fatto male a nessuna coppia, a meno che la situazione non si ripeta per troppo tempo. Buon segnali dal punto di vista lavorativo. L'energia c'è ma ogni tanto dovrete anche andare al risparmio, un po' come dovrete fare con le finanze per non perderne il controllo.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Sarà una giornata contraddistinta tra alti e bassi. Eppure la vostra fortuna è alle stelle, secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox, e nonostante ciò a livello lavorativo ci potrebbero essere dei problemi da risolvere, degli imprevisti fastidiosi. Sicuramente la fortuna trova posto nell'amore, le coppie saranno più complici e per i single potrebbero esserci incontri interessanti. Abbiate una maggiore cura della vostra salute. Quando vi relazionate con altre persone non sbagliate di una virgola, risultate essere convincenti e credibili, nonché persuasivi. Approfittate di questo momento d'oro nel sociale.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

State attraversando un periodo interessante. In alcuni ambiti della vostra vita le cose procedono molto bene, mentre altri avrebbero decisamente bisogno di un intervento, ovvero di una maggiore attenzione. Per esempio, non potete mettere al primo posto il lavoro trascurando la famiglia e l'amore di coppia o viceversa, dovete trovare un equilibrio che non sia solo interiore, ma tangibile. A ogni modo, cercate di non preoccuparvi troppo e di mantenere la calma, vedrete che alla fine riuscirete a trovare una quadra per tutto, anche perché sarete fortunati a differenza della situazione finanziaria che ha bisogno di qualche verifica.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Siete dotati di una grande energia in questo periodo, potreste venderla agli altri se si potesse, ma sicuramente rende chi vi sta vicino molto attivo. Secondo l'oroscopo di oggi di Paolo Fox, l'amore potrebbe rivelarvi qualche sorpresa poco gradita, mantenete la calma, gestite le emozioni e ragionate prima di commentare. La vostra situazione finanziaria non gode proprio di ottima salute, per cui eliminate le spese superflue. In ambito lavorativo si respira aria di cambiamento, potrebbero esserci per voi nuove opportunità, riflettete, valutate pro e contro, poi decidete.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Il vostro cielo è un po' strano, in certi aspetti della vostra vita le cose procedono bene, in altri meno. Stai riuscendo a mantenere ottimi rapporti con gli altri, la creatività è ai massimi livelli. Fate attenzione alla salute e alle finanze, impegno non da poco, cogli anche i piccoli segnali. L'amore potrebbe riservarvi qualche sorpresa. Il livello di energia è alto e questo vi aiuta molto nel lavoro. La fortuna è altalenante, non fateci affidamento.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

State vivendo una fase di alti e bassi che toccano tutti gli aspetti della vostra vita, quindi non vi potete cullare o appoggiare su qualcosa di più stabile. In amore la situazione si sta complicando, e se mettete in conto che la fortuna non vi sorride, dovete davvero usare tutte le armi possibili per trovare un chiarimento con il partner. Ma se dovessero essere i sentimenti in crisi, allora, forse è meglio troncare. Le cose vanno bene sul fronte lavorativo, sei in fase di ascesa, anche se quasi nulla è stabile in questa fase, si salvano solo le finanze. Attenzione alla salute e ricarica le batterie con un po' di sano riposo.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Vi aspetta una giornata altalenante. Lo dice Paolo Fox secondo cui la vostra situazione finanziaria non è delle migliori e vi preoccupa, al contrario, l'amore promette molto bene, è tempo di una serata romantica con finale a sorpresa. Permangono delle incertezze in campo lavorativo, ma qui interviene la fortuna che vi terrà a galla e vi darà coraggio. Prendetevi cura di voi stessi, non sottovalutate i segnali che il corpo vi manda.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Lingua sciolta, carisma, la vostra comunicazione sarà molto importante, ma non sempre saper parlare significa persuadere se poi non ascoltate ciò che vi dicono gli altri, magari anche di subliminale. Tirate voi le conclusioni. Il lavoro potrebbe riservarti delle sorprese non troppo gradite e la vostra calma e pazienza saranno messe a dura prova. La fortuna vi tenderà una mano stavolta, riuscirete a mantenere un equilibrio interiore e a godervi dei brevi ma intensi momenti di sano divertimento. Occhio alle finanze, evitate spese superflue.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Vi sentite come circondato, qualcosa vi preoccupa e in più ambiti, sembrate sotto un plotone d'esecuzione, metafora fuori luogo di questi tempi. Sulla fortuna non potete contare, le energie scarseggiano, la vostra situazione finanziaria gode di ottima salute. In amore ci sono dei problemi da risolvere nella coppia e se siete single non avete un gran voglia di rimettervi in gioco. In tutto questo, accadrà anche qualcosa di positivo, non buttatevi giù mai.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Energia ai massimi livelli, ma non partite con il botto e non proseguite a manetta, rischiate di consumare tutta l'energia. In amore, la situazione è quasi ambigua, ci sono delle zone d'ombra da dove non si riesce a uscire, ma accadono anche cose positive, insomma, non sapete cosa pensare. In arrivo qualche ostacolo sul lavoro, restati concentrati e sicuri di voi stessi. La vostra fortuna è limitata, meglio non azzardare niente, non fatelo nemmeno con le finanze.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Ultimamente le cose non sono andate bene, ma imparerete che c'è anche di peggio, ma anche qualcosina che potrebbe andare meglio. Una giornata di alti e bassi, secondo l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. La vostra relazione d'amore è fatta di troppe liti, spesso inutili. Il lavoro potrebbe riservarvi qualche insoddisfazione. Le finanze sono a posto, l'energia latita, la fortuna non si vede, decisamente il peggiore segno dello zodiaco per la giornata di sabato.