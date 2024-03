Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 31 marzo 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 31 marzo 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona Pasqua. Oggi la luna è favorevole, si apre un mese importante per voi, dovete decidere cosa volete fare. Siete pronti a nuove sfide, vincete in partenza, rivitalizzate l'amore in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Toro

Cari toro, una Pasqua diversa per voi, piena di responsabilità e quindi di preoccupazioni. Marzo è stato pesante sopratutto per chi non ha voluto affrontare la realtà, facendo finta di niente infatti, le situazioni si sono aggravate. Se dovete mettere a posto questioni legali fatelo perchè avete ancora giove a favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, Pasqua ancora un pò agitata, sopratutto nelle relazioni con amori, amici e parenti. In questo momento vi manca diplomazia,ma dovete sforzarvi di tutelare un amore, cercate di capire cosa volete dalla vita, le storie di lunga data ora sono sotto esame.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, siete governati dalla luna, quindi è normale per voi avere un umore piuttosto ballerino, perà evitate di cullarvi nella malinconia a pasqua, ora nel vostro cielo c'è un bel pò di confusione, polemiche, lotta, attesa di risposte che non arrivano, ma dal 16 andrà tutto molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Leone

Cari Leone, questa sarà una pasqua importante per voi, c'è chi vince una sfida, chi conquista un obiettivo che rincorre da tempo, l'unica ombra rimane giove che vi porta una situazione complessa per finanze, spese, tasse, ma ora godetevi la festa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, credo non avrete voglia di fare molto in questi giorni di festa, vorrete tranquillità, relax, avete bisogno di staccare la mente, anche isolandovi se necessario, dopo pasquetta poi penserate alle preoccupazioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, c'è tanta confusione e agitazione in questo cielo di questo perido che però è in un certo senso anche liberatorio: state facendo la rivoluzione e state rivoltandovi contro chi vi ha oppresso e sottovalutato, e questa è una cosa positiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, questa venere vi dà modo di pensare all'amore, con cancro, pesci e capricorno vivete giornate da vincenti, pasqua porta una sorpresa d'amore nell'uovo, un sogno realizzato e nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, in questo momento avete tanti pianeti favorevoli che vi sostengono, e a breve arriva anche venere: vorrete vivere una grande passione, oppure vi renderete conto se qualcosa non va. Le storie che nascono ora sono intriganti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno,questa pasqua a voi porta dubbi e insofferenza perchè siete in attesa di risposte importanti che sembrano non arrivaresu questioni che vi preoccupano: su casa, famiglia, contratti, attenzione parole di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, in questo momento sentite forte la voglia di libertà, che vuol dire anche viaggi, divertimento, e grande ripartenza d'amore ma non di amori impossibili che sono la vostra scusa per non fare sul serio. Queste sono anche giornate interessanti per i nuovi contatti

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci,decisioni importanti, addirittura svolte clamorose entro maggio, su soci, nuove alleanze, nuovi progetti. Pasqua e pasquetta avrete una luna storta vi fa cercare tranquillità, anche perchè siete reduci da un periodo molto pieno di impegni e quindi molto stancante.