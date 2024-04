Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 4 aprile 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 28 marzo 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata. Tanti pianeti nel segno, vi regalano tanta fortuna in più e tante idee per la testa, selezionate quello che riuscite adare, buon equilibrio psico fisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Toro

Cari toro, il vostro mese di marzo è stato piuttosto strano, ora bisogna rivedere tutto, collaborazioni, contratti, sul lavoro vi ritrovate un ambiente particolare, c'è meno agitazione ma c'è anche bisogno di una riorganizzazione completa della vostra vita. In amore ripartite da zero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste sono giornate che vi portano piccole tensioni e sopratutto polemiche in amore, ma da domani arriva una venere che aiuta a fare chiarezza. Finalmente avrete la forza di essere sinceri con chi vi sta vicino e di chiedere i chiarimenti di cui avete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, le relazioni in questo periodo, nuove o di lunga data sono molto importanti, le ultime settimane queste stelle finalmente vi hanno spinto a pensare di più all'amore. Braccio di ferro e discussioni sul lavoro, tenete duro e la spunterete voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Leone

Cari Leone, nessuno vi ferma più. E' probabile che tanti stiano pendsando a cosa fare da giugno in poi quando avrete ancora più spinta dalle stelle. Forse c'è da fare una scelta in amore, marte vi da tantissima forza, anche nei sentimenti: sfruttatela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, questo cielo per voi è provocatore, marte in opposizione crea fastidi e piccole problematiche da risolvere, discussioni in amore, e c'è anche chi è preoccupato per persona cara. In questo momento agitato fate appello alla vostra razionalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, tutti questi pianeti in opposizione vi spingono a quella che si rivelerà la vostra liberazione: tagliate, eliminate zavorre, alleggeritevi, non sarà semplice ma alla fine avrete fatto spazio a una nuova vita. Oggi prendete la giornata come viene senza arrabbiarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo cielo rimane anche oggi importante solo con qualche tensione in più: competizione, discussioni sul lavoro, confronti e anche una prova, un esame, un test da superare vi si metteranno di traverso, ma voi riuscirete a superare gli ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, queste giornate sono molto importanti per voi, dovete darvi da fare e mettervi in gioco, anche in amore, anche chi è in crisi può fare tanti incontri e trovare un'alternativa a una situazione che non funziona più come una volta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, siete ostaggio di grandi decisioni che non dipendono da voi, rapporti che si chiudono, società da rivedere, mercurio disturba le vostre comunicazioni, quindi attenzione a come parlate, cercate di essere più chiari possibile, e anche con la tecnologia siate prudenti. Organizzazione e metodo si riveleranno preziosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Acquario

Cari acquario,la luna attiva oggi vi permette molto ma è anche dispensatrice di elettricità quindi vi fa essere più istintivi, più reattivi e questo non sempre è un bene, siate prudenti. Buone idee sul lavoro, cambiamenti in vista se li desiderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, sentite di avere tante responsabilità ma siete delusi perchè a fronte di ciò non vi sentite abbastanza gratificati cercate però di farvi avanti voi per far capire a chi di dovere che non tutto è dovuto. Per accordi e contratti questo oroscopo è molto interessante, quindi agite ora.