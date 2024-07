Paolo Fox, oroscopo di oggi giovedì 4 luglio: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

La giornata di oggi sarà molto interessante per voi dell’Ariete, anche se il fine settimana si preannuncia un po’ complicato anche per la posizione nervosa di Luna e Sole. Il logorio della vita quotidiana e i troppi impegni lavorativi, vi hanno stressato parecchio e adesso avete il bisogno di trovare nuove energe. Sarete chiamati ben presto a fare una scelta importante per il vostro futuro. Luglio per voi sarà il mese più importante dell’anno perchè potrebbe consentirvi di cambiare in meglio le vostre prospettive di vita.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Recentemente sono accaduti degli eventi che hanno un po’ scompaginato la vostra vita. In questo momento sono le questioni di lavoro che stanno occupando un ruolo fondamentale nella vostra vita. Il mese di luglio si prospetta davvero molto problematico, soprattutto dal punto di vista economico. Ci sono tante spese da fare e tanti soldi da uscire per pagare tasse, balzelli o per riparare un guasto imprevisto. In amore ci sono ancora degli attriti da risolvere con il partner. Chi si è separato da poco, sarà tutt’altro che intenzionato ad iniziare una nuova storia sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Avete un cielo importante soprattutto per quanto riguarda i contatti o le relazioni interpersonali. Siete più attivi che mai, anche perchè non siete capaci mai di stare fermi, a qualunque età. Chi ha fatto una richiesta importante adesso freme per ottenere una risposta. Soprattutto la giornata di domenica sarà molto interessante per i sentimenti. Chi sta vivendo una storia sentimentale nata da poco, adesso sta facendo parte di un sogno fatto di speranza, belle prospettive e tanta passione.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Sole e Venere nel segno sono in ottima posizione, mentre da venerdì la Luna sarà nel vostro spazio zodiacale. Questo periodo è molto interessante e intrigante per risolvere un problema che vi affligge da molto tempo. Secondo, l’Oroscopo del giorno, alcune persone che non credevano ad un vostro successo, adesso avranno avuto modo di ricredersi cambiando giudizio nei vostri confronti. Inoltrandovi in questa calda estate, aumenterà per voi anche il forte desiderio di vivere una storia d’amore appassionante.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Con Mercurio nel segno adesso vi sentite decisamente più forti anche sul piano comunicativo. Se volete ottenere ragione in una disputa, avrete sicuramente la strada spianata. Potrete anche difendervi più facilmente da alcuni attacchi personali. Venere sta per entrare nel segno, per questa ragione possiamo considerare luglio il mese dell’amore per i nati sotto il segno del Leone. Chi è single e sta ancora cercando l’anima gemella, quest’estate potrebbe portare una bella ventata di novità e di emozioni.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Col passare del tempo cresce la vostra voglia e il desiderio di mettere oridne alla vostra vita dopo un periodo piuttosto caotico. Se le persone della Vergine in età molto giovane sono un po’ ribelli e trasgressivi, una volta passati i trent’anni diventano molto più razionali e sagge. Adesso avete un grande desiderio di mettere da parte i rapporti inutili per dedicarvi solo a quelle persone che contano davvero e che si sono dimostrate sincere e leali con voi. Siete davvero pronti ad affrontare delle sfide importanti e a fare nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Anche se siete persone equilibrate che non amano i conflitti con gli altri, nel mese di luglio potrebbe capitarvi di dovervi scontrare con qualcuno che non si è dimostrato sincero e leale nei vostri confronti. Non vi piace agitare le acqua, ma alcune volte siete costretti a dover prendere voi l’iniziativa per ripristinare un vostro diritto che è stato violato. Non rimandate a venerdì o sabato quei colloqui che potrebbero permettervi di risolvere un problema importante che vi aflligge da tempo. Adesso è il momento di battere il ferro finchè è caldo.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Marte in opposizione vi indurrà ad essere più battaglieri e a far valere le vostre ragioni. Il weekend si preannuncia molto accattivante sul piano delle emozioni, grazie all’arrivo di stelle molto intriganti soprattutto per l’amore. Chi è single potrebbe conoscere qualche persona veramente importante. Secondo l’Oroscopo del giorno, questa Venere in ottimo aspetto porterà delle conferme o vi consentirà di intraprendere proficuamente delle nuove relazioni. Dopo giorno 11 luglio potrebbe subentrare un certo disagio o un forte desiderio di prendere di petto una situazione spinosa.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Mercurio benedice tutti coloro che vogliono iniziare una nuova storia d’amore o che hanno iniziato da poco una convivenza. Questo cielo favorisce ed agevola anche tutti coloro che desiderano portare avanti un progetto di coppia ambizioso. Anche dal punto di vista fisico ci sarà modo di recuperare dopo una intensa fase di stress, evitando però di fare eccessivi sforzi. Ricordatevi che Giove in opposizione causerà ancora qualche contrattempo da affrontare con calma e cautela. Non createvi inimicizie adottando atteggiamenti troppo severi con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

La fine di giugno ha portato qualche allontanamento da persone importanti della vostra che non si sono dimostrate sincere e leali con voi. Adesso siete decisamente più lucidi e più sereni anche se uscite da un periodo durato almeno due settimane in cui il vostro fisico è stato messo a dura prova. Se avete a che fare con una persona della Bilancia, sarà meglio adottare un atteggiamento più distaccato o diplomatico. Nelle prossime 48 ore servirà calma e sangue freddo, mentre domenica avrete via libera soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Potrebbe capitarvi facilmente, soprattutto in questo periodo, di scontrarvi con persone che non riconoscono i vostri meriti o che pretendono di darvi di meno rispetto a ciò che meritate. Con Mercurio e Marte in aspetto negativo, vi attendono almeno due giornate di fuoco in cui entrerete in conflitto con le persone che vi circondano. Cercate di mantenere un po’ di calma e di lucidità per non crearvi inimicizie o peggiorare la situazione. Luglio è un mese che vi invita ad essere piuttosto cauti. Non promettete nulla se non siete sicuri di poter mantenere le promesse.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

In questo periodo dovreste evitare di reagire alle provocazioni di coloro che vorrebbero mettervi in ombra. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete fare i conti con Giove dissonante che porterà nei vostri confronti qualche ingiustizia vera o presunta. Proprio di recente avete ricevuto delle accuse pesanti dalle quali non siete stati capaci di difendervi. Chi è reduce da un viaggio è tornato un po’ frastornato. Forse il ritorno al solito tran tran vi ha un po’ scombussolato, incidendo negativamente sul vostro umore.