Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 maggio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 maggio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, quanto è bello questo cielo che accende i vostri sentimenti! Gli amori tornano passionali, le coppie possono pensare a una vacanza romantica. Voi siete persone vivaci, caparbie e grandi cose vi aspettano ora che avete l'appoggio delle stelle. Attenzione su una questione di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Toro

Cari toro, oggi siete un pò malinconici ma non dovete lasciarvi andare: attenzione alla sensazione di rimpianto dei giorni perduti, dovete guardare avanti perchè questo cielo è utile e costruttivo per voi e, se farete spazio, vi porterà tante novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, ancora tensioni in famiglia in queste giornate: forse per questioni di soldi, per tradimenti o semplicemente per mancanza di fiducia verso qualcuno che vi è molto vicino. Insomma, un transito un pò complicato in questo momento, ma c'è solo da tagliare i rami secchi e guardare oltre, tra un pò arriva giove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, è ora di guardarvi attorno, primi giorni di ritorno delle forze, dopo un aprile veramente complicato. In questo momento dovreste proprio godervi il supporto di una bella venere che favorisce i vostri amori, nuovi o di lunga data.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Leone

Cari leone, in questo weekend fate attenzione a non cadere nelle provocazioni. Questa venere vi porta tensione, non giocate a braccio di ferro in coppia, spazio al lavoro, anche se lo stress si fa sentire: rallentate ma rimanete concentrati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, torna per voi la voglia di amare, eliminate il pessimismo e sopratutto credete in voi stessi. Basta ansia da prestazione, continuate ad andare avanti per la vostra strada, senza stancarvi troppo però, concedetevi momenti di relax nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi siete ancora un pò ammaccati da qualche delusione e da quale lite recente, però le stelle indicano che ormai siete in ripresa. Non si può recuperare in un baleno le difficoltà e le fatiche di diverse settimane, ma lo sentite anche voi che qualcosa ha già iniziato a cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, evitate discussioni, questo cielo vi fa accendere per nulla, bando alle polemiche, accettate le critiche e non arrabbiatevi per chi vi dice qualcosa che non vi piace, sopratutto se quelli che sparlano non sono persone fondamentali per la vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, cercate di ritrovare la voglia di amare ma anche di lavorare e impegnarvi in qualcosa, perchè l'amarezza vi sta demotivando in qualche campo della vostra vita. E' un momento in cui dovete ricorrere all'autocontrollo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, maggio per voi è un mese di grandi occasioni, ma voi sembrate non accontentarvi mai: colpa del vostro perfezionismo. Guardate alla realtà: bando ai musi lunghi, la perfezione non esiste ma ci sono tante belle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, forse ripensamento in amore, causato anche dalla noia, c'è una situazione conflittuale che si può superare, prudenza ma non fissatevi su ciò che non va.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,questo periodo segna per voi una rinascita importante della vita affettiva, queste stelle vi fanno ritrovare l'amore. Se siete rimasti delusi dalle amicizie ultimamente, andate oltre, vale sempre il consiglio di risolvere le situazioni pratiche: lavoro, soldi, burocrazia, entro l'inizio di giugno.