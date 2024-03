ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, lunedì 4 marzo? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da 'Radio Lattemiele' che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Ariete

Nelle prossime ore in amore si farà meno fatica nel portare avanti le relazioni. C’è chi ha già fatto una scelta decisiva nella coppia e chi nel corso delle prossime settimane avrà voglia di rinnovare un patto d’amore. Capitolo lavoro: c’è qualcosa di nuovo in vista della primavera.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Toro

Alcune coppie in crisi stanno faticando ancora a trovare il giusto equilibrio. Febbraio è stato un mese pesante e ancora adesso ne pagate le conseguenze. Evitate dispute con i parenti. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un periodo difficile da gestire, però, questa settimana permette di recuperare terreno. Peccato che sotto il profilo economico non ci sia massima tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Gemelli

State vivendo uno dei momenti migliori per fare scelte importanti. Cercate di tenere sotto controllo alcune situazioni, c’è il rischio che alcuni impegni di lavoro o familiari possano allontanarvi dalla vita sentimentale. Nel dettaglio, per quanto riguarda il lavoro, avete stelle importanti, in particolare per chi cerca un nuovo impiego.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Cancro

Se in amore c’è incertezza, forse state pensando ancora a qualche triste momento del passato. Venere in questi giorni occupa una posizione favorevole. Capitolo lavoro: il periodo più importante parte da maggio fino a metà luglio, Venere favorevole porta fortuna nelle attività creative.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Leone

Se vi siete separati da poco, avete bisogno di tempo per ritornare in campo, magari avete voglia di un po’ di libertà, tranquillità. Lavoro? Cielo favorevole, ma dovete capire cosa è accaduto nei giorni scorsi, magari ci sono stati dei cambiamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Vergine

Situazione particolare in amore, con Venere in opposizione avete intenzione di perdere molto tempo. Scorpione e Capricorno sono i segni che possono soddisfare di più le vostre esigenze. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che abbiate ricevuto un incarico importante. Per alcuni nativi della Vergine c’è la possibilità di fare delle scelte vantaggiose.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Bilancia

Gli amori nati a febbraio devono essere coltivati di più, fino in fondo. Nella vita dei single sta per nascere un germoglio nuovo. La passione è molto importante. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un lavoro indipendente o state organizzando qualcosa di diverso, questo è il periodo migliore per muovervi.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Scorpione

Grazie a Venere in ottimo aspetto continua una fase promettente. La seconda metà di marzo sarà intrigante, soprattutto per i single del segno. Per quanto riguarda il lavoro, ricordate che con Giove e Saturno contrari non dovete aspettarvi molto.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Sagittario

Per coloro che hanno il cuore indurito è difficile innamorarsi di nuovo. C’è uno stato di stanchezza e sfiducia che potrebbe rivelarsi anche nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni rapporti lavorativi potrebbero arrivare ai ferri corti. Da giovedì Marte inizia un transito di opposizione.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Capricorno

Negli ultimi mesi avete trascurato l’amore, forse le preoccupazioni di lavoro o personali erano tanti. Alcuni di voi hanno attraversato un periodo di stanchezza e non hanno avuto tempo per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare un passo indietro. Una soddisfazione è arrivata nel mese di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2024: Acquario

Restate sempre indecisi, un po’ perché non volete dipendere da una persona e un po’ perché siete distratti. Molte coppie vorrebbero prendere una strada nuova e correggere le scelte fatte in passato. Lavoro? Questo è un periodo molto interessante ma dovete fare un cambiamento nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2024: Pesci

Pianeti sereni: finalmente siete liberi di amare. Ora tutto dipende da voi. Coloro che hanno chiuso l’anno con una forte crisi d’amore ora possono recuperare. Settimana interessante per il lavoro.