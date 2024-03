Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 marzo 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi marzo 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon martedì, forse oggi siete un pò pensierosi e portati a rimuginare su eventi recenti, ma è normale. Questo però per voi ariete rimane un bel cielo con venere e marte ancora favorevoli che vi sostengono. Progetti che partono ora hanno buone probabilità di riscontrare il successo in primavera quindi non mollate e continuate a lavorarci su.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Toro

Cari toro, dovete riflettere bene su quello che è successo ultimamente perchè le stelle vi hanno messo molto alla prova.E' indubbio che ci sono da rivedere cose sia sul lavoro che in amore, ma vi invito a ricordare che voi avete sempre giove che vi protegge, quindi forse queste questioni che in questo momento vi preoccupano così tanto vi aiuteranno a fare scelte che ora vi sembrano difficili ma che vi apriranno nuove possibilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, via la luna storta oggi il vostro umore torna sereno e quando è così tutto nella giornata è più liscio.Non dimenticate di sfruttare questa bella venere ancora favorevole, che vi porta tante nuove occasioni.. Se siete reduci da delusioni amorose è il momento di archiviare il passato: guardate oltre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, luna in opposizione oggi e per voi che siete figli della luna la cosa si fa sentire più che per gli altri. Questa giornata quindi vi porta qualche tormento e qualche situazione da gestire con prudenza perchè il vostroumore è nero, i vostri nervi sono tesi e si rischia di fare danni. Non tutto va storto oggi: è il momento dell'azione per i cuori solitari perchè venere vi aiuta tanto, approfittatene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Leone

Cari leone, venere e marte vi bloccano, questo vuol dire che vi trovate nella posizione scomoda di subire scelte degli altri: per una volta non siete voi a decidere, non siete voi a dire no quanto le persone che avete intorno che vi ostacolano, alcune mosse dall'invidia. Mantenete la calma e attignete a tutta la vostra pazienza, ora siete tra incudine e martello, ma vi rifarete a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, state riprendendo quota ma le vostre preoccupazioni in questo momento sono incentrate sul lavoro. Siete alle prese con dei nodi da sciogliere, con questioni che avete rimandato di affrontare e ora sono davanti a voi e reclamano la vostra attenzione. Dovrete fare delle importanti scelte entro fine maggio, la conseguenza di tutto questo è che il vostro amore si sente trascurato. Trovate spazio per la vostra vita privata, non esiste solo il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia,venere è ancora favorevole e vi spinge ad uscire dall'ombra, vi permette di esporvi. E' vero ancora siete nervosi e in molti casi state affrontando una crisi ma finalmente state dicendo quello che vi siete tenuti dentro per mesi, finalmente trovate la forza e la determinazione per chiarire quello che pensate e che sentite e questo è un bene: basta recriminazioni

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, se ci sono dispute amorose in corso oggi vi consiglio caldamente di non tirate troppo la corda. Questo martedì 5 marzo è ad alto rischio discussioni, quindi prudenza e misurate le parole. E poi pazienza, perchè questa tempesta passerà tra qualche giorni, da fine mese sono possibili anche ottimi incontri per chi è solo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, siete un fiume in piena nessuno vi ferma in questo periodo, siete carichi di entusiasmo ed energia. L'unica cosa che oggi può innervosirvi sono possibili ritardisul lavoro, in amore continuate a pretendere chiarezza, se dovete affrontare il vostro partner fatelo ora perchè tra qualche giorno ci sarà troppo nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, in arrivo due giornate belle per voi per fare scelte importanti, se ci sono state defezioni , problematiche, o rallentamenti sul lavoro non ve ne caricate la responsabilità se non è vostra ma di qualche collaboratore che non ha fatto il suo dovere. Continuate a perseguire i vostri progetti e le vostre idee. Vi anticipo un' ottima domenica prossima per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, venere nel segno vi fa sentire ancora più liberi di amare, è tempo per riflettere e prepararsi a nuove scelte e azioni per il futuro. Non mettete alla prova il fisico e non caricatevi di impegni non necessari: attenzione allo stress che in questo momento è in agguato nelle vostre frenetiche giornate. Fate meno e meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, se dovere fare richieste, negoziare accordi fatelo ora perchè questo è un cielo che sul lavoro porta lontano, quindi bando alle timidezze, chiedete quello che sapete di meritare. A breve arriva anche venere per illuminare il vosstro amore, come dico sempre non credete, verificate!