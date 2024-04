Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024, le previsioni segno per segno

copriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 aprile 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lattemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 aprile 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata. In questi giorni avete sole, mercurio e venere nel vostro segno, non potete che sentirvi forti, ma correte anche il rischio di esagerare, aizzando polemiche contro qualcuno che non vi apprezza. Attenzione a non trasformare la forza in arroganza, di certo ora nessuno vi frena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Toro

Cari toro, è un buon momento questo, per una pausa di riflessione, ma a maggio si ricomincia a correre. Ora qualcuno dirà stop alle relazioni d'amore o anche di lavoro. Trasformazioni da accettare, la vita è sempre in cambiamento e chi si ferma è perduto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, da giugno vivrete finalmente un periodo di grande ripresa, ma in questo momento avete perso qualche riferimento. Il nuovo transito di venere aiuta però i nuovi incontri fortunati, a patto di abbandonare la reticenza legata a delusioni del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, questo è un periodo che vi trasforma in combattenti, siete in attesa di risposte, avanzate richieste, siete alle prese con un braccio di ferro sul lavoro. Attendete tempi migliori, continuate a combattere e tenete sotto controllo i nervi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Leone

Cari Leone, evviva, ottimo cielo questo per voi, a disturbare questo periodo rimane un giove ancora faticoso, che segnala scocciature burocratiche, legali, ma anche problemi e discussioni in famiglia, l'amore riprende quota.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, il vostro cielo è segnato ancora da una forte tensione a causa di questo marte complicato che vi agita, ma anche in molti avete anche preoccupazioni in famiglia e in casa, venite da un marzo difficile in amore, e ora c'è lo strascico di quelle discussioni, anche se le soluzioni sono in arrivo. Distraetevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, un cielo così conflittuale come quello che avete voi in questo momento è faticoso ma prezioso perché vi spinge a tagliare i rami secchi e allontanare chi si è comportato male. State alzando la testa e fate bene: andate avanti con la vostra liberazione. E spazio ai nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, le stelle vi consigliano di concentratevi sul lavoro in questo momento, c'è infatti in vista una prova da affrontare nelle prossime settimane ma è un esame che vi farà crescere, vincerete se sarete pronti ad accettare il giudizio altrui. Ancora prudenza su soldi e finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile 2024: Sagittario