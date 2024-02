Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra? Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, la tensione che state vivendo inizia a diradarsi e sparirà dopo il 16. Qualche acciacco fisico, un momento di stress vi ha buttato giù di umore, ma mi raccomando è il momento di reagire, perchè chi di voi ha vissuto situazioni di disagio ora noterà già i primi segnali di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Toro

Cari toro, dovete assolutamente mettere a posto questioni e affrontare contenziosi in sospeso. Dopo il 16 per voi alcuni nodi arriveranno al pettine, ma proprio in vista di questa resa dei conti dovete iniziare ora a pianificare la vostra strategia vincente. Consultate esperti e professionisti di fiducia per affrontare problematiche di un certo peso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, anche oggi vi svegliate con la luna opposta, ma non preoccupatevi perchè sono in arrivo interessanti novità. Anche questo mercurio vi regala una marcia in più per gli incontri e le trattative. Se una crisi è irrisolvibile tagliate il rapporto e andate avanti perchè dalla prossima settimana il vostro amore sarà illuminato dalle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, da oggi finisce una delle opposizioni: quella di Mercurio, sono ancora diverse però le stelle che mettono a dura prova il vostro umore già di per sè ballerino, ma non temete perchè come promesso, a breve il cielo diventerà positivo e voi vi potrete riprendere molte rivincite in amore e sul lavoro. Se aspettate una risposta pazientate ancora un pò perchè arriverà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Leone

Cari leone, dovete evitare strapazzi ma anche follie dal punto di vista economico, perchè il portafogli inizia a soffrire delle vostre mani bucate. In amore chi è solo per ora non ha alcuna voglia di legarsi ma ha modo in questi giorni di dedicarsi a prove tecniche di passione. Pensate a nuovi obiettivi che vi piacerebbe centrare nella seconda parte dell'anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, nonostante il periodo prometta per voi buone occasione, la settimana inizia segnata dallo stress, le tensioni di ieri si trascinano anche oggi. Questo cielo però è davvero decisivo per voi, e già nei prossimi giorni arrivano i successi che agognate. Anche in amore è un bel momento, c'è la possibilità di innamorarsi ma anche di sperimentare e di vivere addirittura qualcosa di più trasgressivo del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, cosa è rimasto nel vostro cuore di un sentimento? Questa è la domanda che dovete farvi oggi. A volte se avete un dubbio in amore è bene parlarne con qualcuno che vi conosca bene e vi consigli per il meglio. Molto importante ancora tenere i nervi sotto controllo, perchè rischiate di esagerare con le parole, sopratutto davanti a chi mette in dubbio la vostra buona fede: calma e sangue freddo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, in questo momento l'amore è molto importante per voi, sopratutto con persone del Capricorno, Pesci, a volte Acquario. C'è un impresa da attuare in vista e molti di voi fanno bene a concentrarsi e a darsi da fare per mettere appunto un nuovo progetto da varare però non prima di giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, con queste stelle inaugurate un momento importante all'insegna della creatività e dell'immaginazione. In questo senso siamo di fronte a una settimana tutta da sfruttare da questo punto di vista. Tutti i giorni prima del weekend sono buoni per far partire qualcosa che si rivelerà importante in futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, venere e marte sono ancora dalla vostra parte e anche oggi siete affaccendati protagonisti: divisi fra mille impegni. La fatica si fa sentire ma gestite bene le energie perchè anche l'amore chiama. E chi è indeciso se uscire allo scoperto oppure no con una persona, dovrebbe proprio approfittare di questo cielo per farsi avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, torna lo spirito ribelle che si fa vivo per voi quando la vita non cambia da tempo, ristagna un pò. Ora quello che dovete fare voi è capire cosa valga davvero la pena di rivoluzionare con impegno ed energia o cosa rappresenti solo un capriccio di nessuna importanza suggerito dalla noia. In arrivo grandi emozioni, ma ne parleremo meglio a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, se vi sentite preda dell'agitazione cercate di mantenere la calma. Anche voi che avete chiuso un rapporto da poco, o più genericamente vi sentite soli, gestite questo stato d'animo che già da domani sarà molto diverso e molto più positivo. I sentimenti possono tornare a occupare una parte molto importante della vostra vita, ma come sempre, al di là delle condizioni delle stelle molto dipende da voi.