Ecco l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 6 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Ariete

Non c’è che dire, un quadro astrale da fare invidia. I nativi del segno saranno carichi di energia e mostreranno il loro impeto. Vogliono rimettersi in gioco a tutti i costi e auspicano che nei rapporti interpersonali ci sia una maggiore serenità. Il coraggio non vi manca in questo giovedì e dovete usarlo soprattutto in amore per prendere decisioni delicate.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Toro

Vi siete mai trovati davanti a un bivio importante nella vostra vita o almeno in uno di questi aspetti? Sicuramente sì, ebbene Marte che è un pianeta battagliero entrerà nel vostro segno per portarvi proprio davanti a un bivio: si cambia o si resta sulla stessa strada con la stessa mentalità di sempre? La verità è che una trasformazione dovrebbe già essere iniziata nei mesi scorsi, quando Giove vi ha incoraggiato a rompere tutte le relazioni sbagliate. Adesso prenderete il coraggio a due mani e datevi una mossa!

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Gemelli

Nella giornata di giovedì ci sarà uno splendido Novilunio nel segno: cosa vuol dire per voi? Potrete fare un pieno di energia e tante idee interessanti affolleranno la vostra mente, tanto da dover comprendere da dove partire, quindi c’è bisogno prima di metterle in ordine. Raddoppia l’esigenza di recuperare il tempo perso, per cui non potrete cullarvi in una riflessione eccessiva. In amore non dovete fare altro che buttarvi alle spalle ciò che è stato, i momenti duri e complicati, quelli che vi hanno fatto soffrire e guardare avanti il futuro con fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Cancro

Vi serve come non mai una mano dalle stelle, sapete qual è la buona notizia? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana vi regalerà molte intuizioni, partorirete ottime idee, e come se non bastasse godrete di molti benefici che raddoppieranno dopo il 17 giugno, quando Venere entrerà nel vostro segno. A questo punto dovet4 sfruttare questa condizione astrale di questa prima metà del mese per cercare di capire e far capire alle persone care, cosa vorrai concretizzare durante la seconda parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Leone

Se siete dei veri Leone vi farete guidare dalle stelle che vi invitano a proseguire il vostro percorso lasciandovi però alle spalle gli eventi dolorosi passati. Attenzione questo è un passo delicato, una scelta: andare avanti con ottimismo o andare avanti con mille pensieri negativi riguardanti soprattutto il mese scorso. Dovete ricominciare da capo e riprendere in mano i vecchi progetti che avevi dovuto bloccare. Vedrete le cose miglioreranno e non di poco.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Vergine

Anche se si possiede tanta energia non si può sempre andare a mille. E’ il caso della giornata di giovedì, a prescindere da quanto siate carichi, dovete usare la massima cautela, gestire con intelligenza la vostra agitazione interiore, e questo vale anche per venerdì. In ambito lavorativo vi sentirete sotto giudizio, la cosa vi renderà molto nervosi, a quel punto c’è bisogno di prudenza. Prima di parlare conta fino a dieci.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Bilancia

Il mese di giugno è per voi una grande rinascita. Le stelle sono nettamente dalla vostra parte, potrete raggiungere gli obiettivi prefissati, vantaggi, grandi vittorie e consensi. Cosa si può volere di più? Niente, se sei atteso da giorni vincenti che solo voi potete rovinarvi, come? Chi cercherà di rimettere insieme i cocci rotti, rischierà di fallire o di rimanere bloccato, vi basta come motivazione per non girarvi indietro e godervi presente e futuro?

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Scorpione

A volte portarsi dei pesi sul groppone è estenuante, ma da giovedì finalmente ti libererai da questi macigni. Le opposizioni dei pianeti sono sparite e voi avete superato alcuni esami importanti. Non dovresti sentirvi amareggiati, solo perché non hai ottenuto tutto quello che volevi. Dovete avere anche pazienza, con il tempo aumenteranno le opportunità di farcela.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Sagittario

Ci sono dei momenti in cui si deve cercare di stare lontano dalle polemiche, giovedì è uno di questi. La situazione è difficile perché sembra che intorno a voi si sia creata una strana tensione. Cosa puoi fare? Parlare poco, con diplomazia e cercando di non innescare discussioni che potrebbero anche degenerare. L’impulso deve restare a casa, in giro portate la riflessione. Se non ancora non si fosse capito, sia giovedì che venerdì fareste meglio a non strafare e a non azzardare rischi inutili.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Capricorno

Giovedì sarà una giornata interessante che preannuncia vittorie e successi. Quindi, è in arrivo una grande periodo, le stelle sono a vostro favore, cercate di non fare niente di sbagliato che potrebbe rovinare l’atmosfera. Non siate arroganti e non deridete la concorrenza da voi battuta. Bisogna anche saper vincere. Nota dolente è il weekend, la Luna sarà in opposizione e quando le cose stanno così, serve molta prudenza e non stancarsi troppo.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Acquario

Ma che grande giornata in arrivo per i nati del segno. Giovedì avrete la Luna, il Sole, Venere, Giove e Mercurio attivi: con questa parata favorevole di astri, come si fa a non essere ottimisti? Qualcosa di bello dovrà necessariamente accadervi, un incontro causale interessante o magari intrigante, un invito inaspettato. La giornata è perfetta soprattutto per l’amore e i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2024: Pesci

Fate molta attenzione giovedì e venerdì, come dice l’oroscopo di Paolo Fox sono giornate da prendere con le pinze. Non è il momento di cadere nelle provocazioni, siate superiori o comunque non date a vedere la vostra agitazione. Giugno sarà per voi un mese diviso in due parti: la prima metà sarà conflittuale, la seconda in cui riceverete risposte, avrete più chiarezza e conferme.

fonte: Centro Meteo Italiano