Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 6 maggio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Ariete

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox in amore non sempre tutto va come deve andare. A volte i piani possono saltare oppure possono verificarsi situazioni che sfuggono al vostro controllo. Cercate di vivere i sentimenti senza crearvi troppe aspettative e con maggiore serenità. Le coppie più solide, già dalla prossima estate, potranno programmare qualcosa di importante come una convivenza o il matrimonio. In settimana potrebbero arrivare conferme anche per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Toro

Venere nel segno sarà un vero toccasana soprattutto per coloro che stanno uscendo da storie sentimentali burrascose o per chi si è separato di recente. Adesso avrete modo finalmente di archiviare il passato e di guardare al futuro con occhi più ottimisti. Anche nel lavoro ci sarà modo di imporvi e di dimostrare a tutti quello che valete realmente. Vi prenderete grandi rivincite nei confronti di coloro che hanno goduto nel mettervi da parte o che hanno provato in tutti i modi a sminuirvi.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Gemelli

In amore potrebbe capitarvi di discutere parecchio con il partner nel corso della settimana. La colpa è anche vostra perchè spesso andate alla ricerca di partner stravaganti o di affiancarvi a persone che non rappresentano esattamente l’emblema della maturità e della saggezza. L’oroscopo di domani vi invita a non avere fretta, soprattutto se si tratta di affari. Se avete un progetto in ballo, prendetevi tutto il tempo che ritenete giusto prima di fare una scelta cruciale.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Cancro

Il mese di maggio è iniziato alla grande, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Siete incredibilmente passionali e coinvolti in questo momento della vostra vita. Secondo l’Oroscopo del giorno, questo è proprio il momento giusto per tuffarvi in nuove storie romantiche e aprire il vostro cuore ad una persona che vi intriga. Tutte quelle storie che ad aprile sembravano sull’orlo del fallimento, adesso potranno essere recuperate.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Leone

Venere in opposizione potrebbe causare diversi attriti con il partner. Le troppe responsabilità che gravano sulle vostre spalle, spesso vi inducono a mettere l’amore in secondo piano. Questo vostro apparente disinteresse per la sfera affettiva, potrebbe generare equivoci e incomprensioni con la vostra dolce metà. In questo momento sarebbe meglio cercare di recuperare ammettendo le vostre responsabilità, piuttosto che rilanciare con nuove accuse. Nel lavoro stanno per arrivare delle importanti conferme.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Vergine

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox ci sono da risolvere problemi importanti che riguardano soprattutto la casa e l’ambiente domestico. Venere favorevole rimetterà in primo piano soprattutto l’aspetto sentimentale. Nel lavoro, finalmente, ci sarà modo di riavere indietro quello che vi è stato tolto e di prendervi le vostre rivincite. Se ci sono delle dispute in corso, meglio cercare di consultare un esperto piuttosto che cercare di risolvere i problemi da soli. In arrivo importanti contratti da firmare.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Bilancia

Finalmente state uscendo fuori dal tunnel oscuro dei pianeti in opposizione. Nel corso della settimana tornerà quell’ottimismo che vi è mancato nelle ultime settimane. Finalmente potrete guardare al futuro con occhi nuovi e più speranzosi. In questo momento, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarebbe meglio vivere storie part time evitando di impegnarvi seriamente. Anche nel lavoro si sbloccherà qualcosa di importante. Sono in arrivo nuovi accordi e nuove chance per migliorare la propria situazione reddituale.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Scorpione

In questo momento, per voi dello Scorpione, riuscire a stare calmi è molto difficile. Ci sono tante situazioni in ballo che vi stanno togliendo il sonno e che vi stanno rendendo alquanto nervosi e intrattabili. Secondo l’Oroscopo del giorno, molti di voi cercheranno di mettere a dura prova anche il partner. Per fortuna, entro la fine di maggio, arriveranno stelle molto più concilianti in amore. Per chi ha creato (o sta cercando di creare) una nuova attività, servirà pazienza e prudenza.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Sagittario

E’ un periodo molto complicato per il Sagittario, soprattutto per quanto concerne l’amore. Se state cercando delle valide garanzie, non è questo il momento di ottenerle. In amore bisogna tuffarsi senza paracadute e rischiare. A volte può andare bene, mentre altre volte è possibile che le cose non vadano secondo i piani. E’ un momento di verifica anche per quanto riguarda il lavoro. Questi pianeti vi spingono a rischiare, soprattutto se vi state prodigando in una nuova avventura commerciale.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Capricorno

Venere in ottimo aspetto vi induce a dimenticare i tristi trascorsi in amore e a tuffarvi in nuove storie con un nuovo spirito. Anche coloro che sono più pessimismi e pensano di non innamorarsi più, saranno smentiti dai fatti. Questo è un cielo ricco di belle prospettive e di novità, ecco perchè non dovrete lasciarvi sfuggire le occasioni che vi capiteranno a tiro. Giove vi aiuterà a strutturare nuovi progetti o a portare a compimento quelli che avete in corso.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Acquario

Forse avrete procrastinato a lungo una situazione intollerabile e adesso ne state pagando le conseguenze. Se siete reduci da un fallimento in amore, non è il caso di essere pessimisti anche perchè nel fine mese avrete qualche opportunità in più grazie a delle buone stelle. A volte potrebbe capitarvi di pensare di non avere al vostro fianco la persona giusta. Anche nel lavoro avrete un forte desiderio di cambiamento, ma prima di fare qualche scelta azzardata, sarà il caso di fare le opportune valutazioni.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio 2024: Pesci

Venere e Giove favorevoli porteranno in auge l’amore. Chi sta vivendo una nuova storia sentimentale potrebbe cadere ancora nella trappola della eccessiva possessività e della gelosia. Secondo l’Oroscopo del giorno, c’è una corrente positiva soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le nuove collaborazioni. Se state iniziando adesso una nuova attività commerciale, il periodo si preannuncia davvero promettente. Cercate di tenere duro e non abbattetevi davanti al primo ostacolo.

