Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2024. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata, perchè per voi sarà tale in questo periodo di lento ma graduale recupero. Gli ostacoli che avete incontrato li avete superati, e ora guardate a progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Toro

Cari toro, l'agitazione c'è. Il mese di febbraio lo dovete dividere in due parti, la prima dell'organizzazione, la seconda invece con la necessità dio affrontare delle vere e proprie battaglie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, attenzione alle sbadfataggini. Vorreste non pensare a una questione che invece vi torna continuamente davanti. Tante cose da fare, qualcosa sfugge.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, finalmente si migliora e dalla prossima settimana si torna a ragionare. Puntate sull'amore e cercate di parlarvi se siete in crisi di coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Leone

Cari leone, stanchi, nervosi, arrabbiati con chi non vi da retta. Attenzione al fisico, siete stanchi, evitate di tirare troppo la corda e strapazzarvi ancora. Se una storia d'amore non va, dal 16 direte stop.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, questa per voi sarà una giornata d' azione, i pianeti sono bellissimi, ci sono però da risolvere problemi nati all'ultimo momento, quelli che voi odiate di pù. Attenzione alle malelingue.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, siete ancora sottotono ma tra poco le stelle vi spingeranno in alto, e riuscirete a risolvere i vostri problemi, ancora qualche giorno di pazienza per evitare di dare sfogo al nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, creatività e fantasia al massimo. Un periodo utile per le coppie che hanno un progetto. Siate fiduciosi e pensate in modo costruttivo per preparare un futuro che chiede certezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, voi amate cambiare, anche frequentando persone diverse. Ai cuori solitari direi di non dire ti amo per sempre in questo periodo, perchè è un momento in cui preferite vivere un amore diverso, o più amori diversi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, siete incrollabili, rocce vere, anche in amore siete quelli che reggono la coppia e la famiglia. Anche oggi siete grandi protagonisti di questo cielo, quindi datevi da fare per approfittarne al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, arrivano soddisfazioni e soluzioni originali, potrete tornare ad agire di testa vostra, finalmente. L'amore può risplendere e potete ritrovare voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, giornata confliuttuale, limitate emozioni negative. Avete bisogno di un pò di romanticismo in coppia, perchè non pensare a una vacanza romantica? Interessanti occasioni sul lavoro entro maggio.