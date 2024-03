Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 7 marzo 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 7 marzo 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata a voi che oggi siete pronti a nuove sfide, iniziate a ragionare sulle prossime scelte, perchè potete contare ancora su un'ottima venere e vi preparate al vostro grande momento che coinciderà con la piena primavera. Sul avoro programmate le vostre prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Toro

Cari toro, se c'è qualcosa che non va bisogna davvero parlarne ora. Questo marzo 2024 per voi è un mese particolare, l'agitazione si fa ancora sentire sia in casa che fuori, sia sul lavoro che in amore quindi siate prudenti e lavorate sodo per ritrovare tranquillità. Il traguardo è più vicino di quanto pensiate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, questo è un periodo di interregno, di passaggio per voi in attesa del grande arrivo di giove a giugno. Saturno nel frattempo continua a farvi faticare e potrtebbe aver fatto fuori tanti riferimenti che in passato erano capisaldi della vostra vita. La giornata è segnata anche da una certa stanchezza, ma vi sentirete già meglio stasera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, questa luna in opposizione ha portato discussioni, anche perchè voi siete figli della luna e i transiti di questo astro si fanno sentire particolarmente. E' probabile che siate irritati o insofferenti per ritardi su risposte che aspettate, ma inizia a farsi sentite anche una salutare voglia di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Leone

Cari leone, in questo momento avete di nuovo una grande voglia di farvi notare e sentire, ma non siete ancora al top e non tutto va liscio. Anche se vi costa ammetterlo lo stress si fa sentire e voi siete affaticati. Evitate discussioni, confronti e lotte con persone difficili da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, in questo momento c'è un pò di confusione ma anche con questo cielo c'è chi sta elaborando progetti importanti per il futuro: i più giovani hanno in mente grandi cambiamenti. Non è il momento di affrontare estenuanti discussioni tra genitori e figli, attendete ancora qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi amate l'armonia ma siete anche un segno di aria, e quando le ingiustizie si fanno sentire siete molto meno accomodanti del solito, come sta succedendo in questo periodo: parlate in maniera franca sopratutto se avete affrontato un problema recente, basta essere remissivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, ci sono momenti in cui bisogna esporsi, guardarsi intorno, fare la prima mossa. E su questo, quando si parla di lavoro non avete problemi, ma in amore è tutto un altro discorso perchè voi siete davvero tanto riservati e a volte questo può venire scambiato per disinteresse. In recupero da lunedì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, intuizioni e forza non mancano, le coppie in bilico o che hanno attraversato una crisi ora devono parlare perchè le stelle aiutano il dialogo e la reciproca comprensione, a patto che riusciate ad essere diretti e sinceri: chi si sente incompreso farà presente i suoi dubbi. Grandi scelte sul lavoro, agite ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, avete bisogno di solitudine per riflettere e riprogrammare la vostre idee. Voi siete molto bravi sul lavoro se vi amministrate da soli il vostro spazio, ed è per questo che, per prendere le giuste decisioni ogni tanto avete bisogno di ricrearlo quello spazio. Se avete attività in proprio potete iniziare a pensare al futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, dovete ritrovareforza fisica e autostima, in molti del segno vivete in maniera contradditoria perchè sapete di valere ma poi evitate di esporvi troppo. In questo momento siete infatti un pò confusi, volete mettervi in luce ma poi vi tirate indietro quando c'è l'occasione di diventare protagonisti. Abbiate più fiducia nei vostri mezzi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, c'è qualcosa che volete chiedere? Una situazione da spingere? Il fine settimana in arrivo inaugura una situazione di grande interesse, piccole soddisfazioni in arrivo, chi ha iniziato un progetto lo porterà a segno con successo. Venere in arrivo scioglie i dubbi in amore.