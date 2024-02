Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì con l'oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 8 di febbraio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, 8 febbraio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete,perplessità ce ne sono ancora tante ancora nella vostra testa, ma questa settimana i creativi e quelli che lavorano con il pubblico possono prendersi già belle soddisfazioni. Questioni di lavoro che vi preoccupavano sembrano risolversi: tutto va lentamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Toro

Cari toro, dal 16 febbraio avrete un atteggiamento molto diretto rispetto alle provocazioni e tutt'altro che diplomatico. Sarete molto forti e vi impunterete se pensate di avere ragione andrete all'attacco. In amore se qualcosa non va parlate chiaro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste stelle portano finalmente belle possibilità. Questo mese sarà più nervoso con Leone, Toro e Scorpione in amore, ma sul lavoro buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, ancora qualche nervosismo nell'aria, ma bando alla gelosia e alle ansie: portate ancora pazienza e cercate di usare il vostro buon senso, soprattutto in amore e nelle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Leone

Cari leone, in questo periodo mettete a ferro e fuoco tutte le relazioni: amori, amici, famigliari. State facendo una lista di buoni e cattivi quindi mese di verifiche e anche di distacco. Sul lavoro scelte nuove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, una bella carica quella che vi regala il cielo oggi, c'è probabilmente una vittoria all'orizzonte. Non abbiate paura di lasciarvi andare ec evitate di caricarvi sempre troppe responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questi giorni siete alla ricerca di un pò di tranquillità per allontanarvi da situazioni troppo confuse. State lentamente uscendo da un periodo travagliato, prendetevi cura di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, Marte attivo, Venere interessante, questo rimane bel cielo per l'amore, tranne che per i nuovi incontri che potrebbero essere troppo sfuggenti. La situazione emergerà con più chiarezza nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, ci si può innamorare molto in questo periodo, siete a grosso rischio di colpi di fulmine, soprattutto se l'amore rappresenta una bella sfida. Recupero della forma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, non vi mancano certo le risorse nemmeno oggi: le vostre dee ora valgono oro. Rischiate spesso di isolarvi, ma ora sfruttate queste stelle e uscite, frequentate posti nuovi e cercate nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, restate concentrati sul recupero della forma, anche fisica, perché siete sotto stress da tempo e il vostro benessere ne ha risentito. Se avete un progetto nuovo coltivatelo: decollerà dopo giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, potete contare oggi su belle stelle, buone intuizioni e un grande appoggio per ridiscutere trattative se è il caso. Approfittatene per rilanciare la vostra posizione e la vostra attività. Questo cielo alimenta anche la vostra creatività: si cresce.