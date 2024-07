L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Ariete

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox la Luna inizierà il suo cammino tranquillo e potrete ritrovare la pace che avete perso nelle ultime ore. Se vi sentite annoiati e demotivati, provate ad apportare alcune modifiche al vostro regolare programma. La monotonia e la routine rappresentano qualcosa che non vi appartiene, cercate anche con il partner una certa complicità per uscirne.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Toro

Ci sarà da fare i conti con gli effetti di una Luna dissonante. Dovreste stare attenti alle vostre relazioni con gli altri. Non temete, presto arriveranno buone notizie. Più farete progressi, meglio saprete gestire le vostre finanze. State lentamente uscendo dal buio tunnel in cui siete entrati lo scorso inverno. Non correte ancora, dovrete arrivarci a piccoli passi per riaffrontare la luce.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Gemelli

Più che giornata, questa sarà una settimana particolarmente promettente su tutti i fronti. Nei prossimi giorni potresti ricevere una telefonata inaspettata o un'offerta di lavoro concreta. In amore si preferiscono i rapporti con persone di altre città. Da questa scelta emerge che non avete bisogno di un partner che vi stia vicino 24h, al momento preferite ritagliarvi i vostri ampi spazi di tempo.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Cancro

Con il passare dei giorni si avvicina il momento del grande risveglio. Arrivano nuovi impegni proficui, bandi, progetti di un certo peso. In amore dovrai essere paziente, cercare di capire e aspettare il momento giusto. Non comprendere le esigenze e le tempistiche del vostro partner è un bel guaio, andreste incontro a un allontanamento piuttosto che ad un avvicinamento da parte sua.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Leone

Dobbiamo ancora stare un po' attenti dal punto di vista finanziario, ma abbiamo il via libera per quanto riguarda l'amore. Questa settimana, secondo Paolo Fox, potrebbe regalarvi emozioni inaspettate. Presto sorgeranno nuove sfide e potrete puntare a grandi vittorie. Questo è ciò che accadrà a coloro che in autunno potranno esigere una vendetta personale.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Vergine

Come preannuncia l'oroscopo di Paolo Fox, potreste sentirvi un po' stanchi dopo aver affrontato per molti giorni tante incombenze legate al lavoro e alla famiglia. Vi piace essere occupati, ma non impegnarvi troppo. Ritroverete presto la tranquillità nell'amore. Probabilmente è proprio quest'ultima condizione che influisce sul vostro stato psico fisico tendente alla fiacca ma anche all'agitazione.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Bilancia

Potrete trovare maggiore serenità dopo un fine settimana un po' tumultuoso. Tuttavia, si raccomanda una certa cautela sia nelle relazioni sentimentali che professionali. Dovreste farvi scivolare addosso le critiche di chi non merita. Sforzatevi di dare il giusto peso alle parole e alle persone che le pronunciano, non si può stare male se qualcuno di cui non avete alcuna stima sparla di voi a vanvera. Indifferenza.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Scorpione

La Luna sarà capovolta. Paolo Fox suggerisce di stare più calmo nei tuoi rapporti interpersonali. Se vi sentite sopraffatti dalla noia della vostra relazione, è arrivato il momento di agire e cercare nuove emozioni per la vostra storia. Da domenica prossima Venere diventerà contraria. Attenzione, potrebbe anche darsi che la vostra relazione d'amore sia giunta al capolinea, confrontatevi col partner con sincerità.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Sagittario

Vi trovate molto meglio rispetto all'inizio di giugno, quando avete dovuto scontrarvi con numerose opposizioni planetarie. Apritevi maggiormente al dialogo e alle manifestazioni di affetto, soprattutto ai legami recisi che sono arrivati a un punto di crisi a causa di Saturno dissonante. Vi aspetta un bel grande lavoro da fare, serve una forma mentis aperta.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Capricorno

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata in cui gli astri vi spingono a tenere duro. Tutti i conflitti planetari che vi hanno disturbato ultimamente saranno presto risolti. Intanto la Luna non sarà più ostile e potrete ritrovare un po' di tranquillità. Quando si tratta di amore è meglio stare attenti almeno fino a domenica prossima.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Acquario

Bisogna stare molto attenti ai soldi e sforzarsi di evitare spese inutili. Luglio è un mese piuttosto complicato dal punto di vista economico. Con Marte in opposizione, potrebbero essere sorti problemi a livello fisico. Dovete riprendervi poco a poco. Tensioni in vista per molte coppie in amore. Sarà una questione di denaro per qualcuno, di incomprensioni per altri, in ogni caso se c'è alla base un sentimento profondo, confrontatevi col partner con diplomazia e sincerità.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2024: Pesci

Fate attenzione ai soldi. Fate attenzione alle questioni immobiliari e finanziarie. Rispetto a qualche mese fa vi sentite rinati, avete ritrovato tanta determinazione e state crescendo dal punto di vista spirituale. L'amore arriva con molti stimoli importanti: non lasciarli cadere. A quanto pare, serve cautela in tutti gli ambiti della vostra vita, abusatene pure.

Fonte Centro Meteo Italiano