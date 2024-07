L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Ariete

Finalmente il cielo è più sereno, un toccasana soprattutto per le coppie che volevano avviare un bel progetto insieme! Favorite tutte le relazioni valide nelle quali c’è qualcosa da costruire, date ampio spazio ai sentimenti anche se non c’è da trascurare il lavoro… date le buone prospettive che si stanno creando tra allineamenti dei pianeti e risultati (o traguardi) che finalmente si intravedono. Non curatevi di persone estremamente critiche nei vostri confronti, probabilmente sono solo invidiose

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Toro

É tempo di voltare pagina, di trasformare la vostra attività in qualcosa di diverso rispetto al passato e di invertire una tendenza che ultimamente vi ha visto più in difetto che in vantaggio. Sicuramente c’è un po’ di nervosismo nei rapporti d’amore, ci vorrà pazienza ma soprattutto la voglia di ricurire anche un minimo strappo per evitare che sfoci in qualcosa di più serio. Un confronto definitivo si rivelerà necessario, soprattutto con un ex se si tratta di una storia morta e sepolta.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Gemelli

Siete entrati in una settimana di grande forza e creatività: l’auspicio è che ci sia in voi la voglia di rimettersi in gioco e di riscattarvi dopo un periodo di noia, quella calma piatta che di solito è cattiva consigliera, specie se si vuole cambiare vita o una situazione. Attenzione anche perché c’è qualcuno che ha dovuto interrompe una vacanza pur di lavorare, da una parte è vero che bisogna tenere impegnata la mente ma dall’altro serve anche riposarsi.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Cancro

I pianeti vogliono scrivere una nuova storia per voi, concentrandosi sulla parte sentimentale piuttosto che sulle questioni di tipo personale e pratico; sicuramente siete in un periodo di recupero e questo è un bene, specialmente per le relazioni nate nel mese di giugno che ora possono spiccare il volo a luglio! Non dovete commettere l’errore di isolarvi e di non sfruttare occasioni per uscire e stare con gli altri, è il momento di darvi una scossa!

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Leone

C’è un cielo di “rivelazioni” su di voi, valorizzato ancor di più da Venere che entra nel segno e porta vantaggi e benefici aggiungendosi a Giove e Marte già favorevoli. Cosa significa? Un periodo ricco di gratifiche e buone opportunità, interessante soprattutto per chi si sta preparando ad una sfida o ha in mente un bell’obiettivo da raggiungere. Servirà attenzione ai dettagli e il saper valutare ogni cosa ma alla fine trionferete!

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Vergine

Avete finalmente tagliato i rami secchi, vi siete fatti valere (anche sparendo all’improvviso dalla vita di alcune persone) spezzando quell’incantesimo che vi vedeva dare per “scontati”. Anzi, in tanti si sono resi conto di quanto siate importanti e delle responsabilità di cui vi siete fatti carico, oltre che del loro peso specifico. Ora che avete rimesso in evidenza il vostro valore, dedicatevi di più alla cura dell’organismo ed evitare di strafare!

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Bilancia

É il momento di mantenere la calma nonostante i tanti imprevisti che stanno accadendo! Questo mese sarà sicuramente meno pesante rispetto a giugno, più vi avvicinerete alla seconda parte di luglio e meglio andranno le cose. Avrete sempre più forza e le persone che vi hanno deluso saranno allontanate dalla vostra vita, questa deve essere la vostra missione. In sostanza non dovete preoccuparvi se ora non vedete grandi svolte, con pazienza e perseveranza vi accorgerete dei miglioramenti.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Scorpione

Non dovete prendervela per tutto né irritarvi troppo, il mese di luglio potrebbe aver provocato qualche incertezza ma voltate pagina e pensate subito al riscatto! Attenzione però alle coppie di lunga data o a quelle che hanno già vissuto qualche complicazioni, lì ci sarà da stare particolarmente attenti sia a cosa dire che a come agire per limitare i danni. Non cedete al puro istinto, ragionate sulle cose e troverete le soluzioni migliori.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Sagittario

Dovete fare i conti con Giove in opposizione che però non blocca né limita nulla, piuttosto vi chiede di fare attenzione ad ogni situazione perché l’imprevisto è dietro l’angolo e potrebbe rovinare tutto! Spesso vi lanciate in in imprese epiche o comunque impegnative, mettendo alla prova il vostro fisico, ma prima di agire dovreste capire quali sono le reali possibilità di successo! In sostanza cercare nuove sfide va bene, ma bisogna scegliere quelle migliori e per le quali vale la pena lottare.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Capricorno

A breve Venere non sarà più in opposizione e quindi anche l’amore potrà tornare attivo: il vostro motto è “meglio soli che male accompagnati” e avete intenzione di rispettarlo (per amor proprio), tuttavia questo non vuoldire che dobbiate essere per forza single se avete voglia di amare… In generale, ma soprattutto sul lavoro, avete bisogno di qualcuno che vi aiuti perché da soli non potete fare tutto. Delegate a qualcuno di fiducia, scegliendo bene i diretti interessati.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Acquario

Siete molto critici in questo periodo, soprattutto in amore, ma tenete a freno la lingua per evitare guai: siete freddi e provocatori, dovete fare molta attenzione a cosa dite altrimenti rischiate di esagerare e di ferire qualcuno. Sul lavoro siete tentati dal cambiare gruppo o ruolo o dall’avviare una nuova collaborazione, valutate tutto ciò che avete sul tavolo e scegliete la soluzione migliore, quella che vi faccia stare bene e che vi dia motivazioni!

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2024: Pesci

Siete sempre molto riservati riguardo la vita privata e non amate dire troppe cose riguardo quest’aspetto, soprattutto se vi esponete con persone che non sono proprio corrette (o non lo sono state). Avete il timore che qualcuno possa usare le vostre fragilità e debolezze per i propri scopi o per ritorcerveli contro, state attenti quindi! L’amore invece avrebbe bisogno di certezze, non di semplici parole.

Fonte: Centro Meteo Italiano