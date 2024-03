Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 marzo 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 marzo 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, c' agitazione nell'aria e probabilmente, anche non volendo sarete trascinati dentro discussioni, d'altronde in amore avete passato un momento delicato dagli inizi di febbraio e quindi forse sono rimasti dei nodi da sciogliere. Eppure, superato questo scoppie le coppie possono pensare a costruire progetti importanti in futuro anche se tutto quello che preparate troverà la maggiore soddisfazione dopo giugno. Chi si ferma è perduto e voi non vi fermate mai, è questa la vostra carta vincente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Toro

Cari toro, buon fine settimana. Siete alle prese con una fase di trasformazione sul lavoro che è iniziata già dal mese scorso. Le strade che vi trovate davanti sono due, o la soluzione di contenziosi pendenti e il ritrovamente dell'entusiasmo perduto, oppure la scelta di imboccare una strada del tutto nuovo con coraggio, e proprio perchè è impossibile rimanere dove siete. Grandi notizie per l'amore, con l'arrivo di venere in pesce lunedì cambia tutto, in meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, anche oggi sentite una fortissima voglia di ribellarti a tutto ciò che è ripetitivo, d'altronde voi siete il segno più curioso dello zodiaco e solo la scoperta riesce a farvi stare bene e a darvi il giusto entusiasmo. In amore finora è andato tutto liscio, ma ora sentite l'esigenze di confronti e di avere più chiarezza dal partner. Il futuro comunque vi sorride, preparatevi a grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, in questo fine settimana rilassatevi ma iniziate anche a pensare a lunedì e alla prossima settimana perchè ci sarà un grande aumento di emotività, sensibilità e creatività e tu avrai veramente molta voglia di fare. Forse ti sentirai anche in dovere di pretendere una sorta di rimborso emotivo da chi non vi ha dato le attenzioni che richiedevate ultimamente, ma non fate una montagna un sassolino, cercate invece di godervi e sfruttare al massimo questo bel cielo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Leone

Cari leone, ultimamente avete dovuto fronteggiare qualche problema, ma avete anche superato brillantemente gli ostacoli che vi si sono parati davanti. Avete vinto una sfida importante anche sul lavoro, ma questo non vuol dire che ora vi accontentate di sedervi sugli allori ,anzi avete una nuova spinta per andare avanti. Da lunedì 11 marzo venere non sarà più contraria e questa è una grande notizia per voi perchè inizia un periodo di grande recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, è un periodo un pò frastornato ,molto stancante. D'altronde venite da un bellissimo febbraio che è stato davvero molto generoso con voi, ma portandovi tante occasioni vi ha portato anche una vita più frenetica piena di impegni da gestire. Ora però sentite veramente il bisogno di rallentare, di prendervi il ptempo per riflettere, riprendere fiato e poi ripartire carichi. Prendetevi per voi questo fine settimana: relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questo weekend bisogna contare fino a 10 prima di parlare È un periodo complesso ma la libertà di parola e di azione non vi manca e questo è una grande cosa perchè siete stati in silenzio e nell'ombra, remissivi e in bsalia delle decisioni altrui per troppo tempo e ora siete determinati a dire la vostra e a farvi ben ascoltare. Anticipo che le prime due settimane di aprile saranno per voi agitatissime, quindi mettete ordine ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, potete vincere una sfida icon questo cielo che vi sostiene praticamente in tutto, a iniziare dai vostri nuovi progetti professionali e lavorativi. Molto bello il transito di questa luna e poi lunedì, arriva finalmente anche una splendida venere che vi rende improvvisamente vincenti anche in amore, e anche una delusione, un dispiacere passato potrà essere finalmente del tutto superato. In arrivo tante belle novità, tenetevi pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, godetevi e sfruttate al massimo questo weekend perchè pii inizia un transito accigliato di venere da lunedì 11 marzo che vi metterà un pò i bastoni tra le ruote anche se, ovviamente, non riuscirà a far vacillare i grandi amori. Però questa venere in pesci con voi si rivelerà di certo dispettosa e porterà ritardi e incompransioni, non soltanto nelle relazioni personali. A breve per voi si apriranno nuovi scenari sul lavoro, tutti da scoprire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi non state mai con le mani in mano e non arrivate a raggiungere un risultato che già siete all'opera per l'obiettivo suggestivo. Anche ora, non state riposando sugli allori delle vittorie delle scorse settimane, anzi, state pensando ad ampliare vostre attività, a farvi ancora più strada nella vostra professione. Persone pesci, scoprpione, leone, incontrate da poco si riveleranno molto importanti per il vostro futuro

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Acquario

Cari acquario,riflettete su quello che è successo nelle ultime settimane, non fidatevi promesse sul lavoro. In amore godetevi l'ultimo weekend con venere nel vostro segno: le coppie sposate portanno ritrovare complicità, romanticismo e serenità, mentre per i single ci sono ancora grandi possibilità per incontrare la persona giusta per godersi una bella amicizia amorosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, domenica ritrovate serenità grazie a un bellissimo transito della luna e venere da lunedì fa il suo grande ingresso nel vostro segno. Per voi è veramente molto intrigante questo cielo che dà forza, determinazione e fortuna anche chi vuole trattare e contrattare, buone novità quindi anche sul lavoro, se le state cercando e il vostro amore ritorna finalmente splendente. Tenete presente che nella seconda parte dell'anno vivrete di rendita di quello che riuscirete a fare ora, quindi cogliete ogni occasione.