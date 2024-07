Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 15 luglio: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Ariete

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà la prima giornata impegnativa di un periodo molto intenso e saturo di cose da fare. Cercate di organizzare ogni evento nel migliore modo possibile. In amore aumenta il desiderio di vivere belle emozioni, di sentirsi soddisfatto e di far sentire appagata l'altra persona. Bisogna ottimizzare il tutto, perché scoprirete che i vostri impegni soprattutto di lavoro potrebbero lasciare poco tempo al resto della vita e a pagarne le conseguenze sarà sicuramente l'amore, la coppia.

Toro

La Luna è in opposizione, quindi sarà una giornata in cui il rischio di litigi e incavolature sarà molto alto. State lontani dalle persone che potrebbero renderti nervoso, anche se in questo fare una cernita sarà complicato, visto che anche qualcuno che di solito vi sta vicino, potrebbe intraprendere discorsi che vi irritano. Fate attenzione, perché potrebbero sorgere nuovi litigi all'interno della famiglia. Attualmente in amore c'è silenzio, non ci sono nuove storie, ma non è detto che questo sia buon segno.

Gemelli

Le vostre giornate saranno piene di doveri e responsabilità, ma Giove, Venere e Mercurio e presto Marte saranno dalla vostra parte. Gli astri vi regaleranno la forza interiore, l'energia per affrontare tutto, anche le cose vi disturbano. A pagare dazio potrebbe essere la vostra storia d'amore, che a volte diventa un fuocherello che ha bisogno di avere fiamme ben più ampie. Nei prossimi giorni arriveranno risorse importanti. Questo è il momento di fare incontri interessanti, per i single potrebbe trattarsi di nuove scoperte piacevole, per altri potrebbe rappresentate contatti interessanti dal punto di vista lavorativo.

Cancro

Siete in un periodo di grande ripresa. Da domani e per tutto il 2025 sarai uno dei protagonisti dell'oroscopo. Dovete iniziare a pensare ai nuovi progetti per il prossimo autunno. Nelle prossime ore apparirà una bellissima Luna che sarà un nuovo slancio all'amore e alle emozioni. Ricordate che si tratta di indicazioni, se poi voi volete incentrare tutte le energie sul lavoro è una scelta vostra. Le energie non sono infinite nell'arco di una giornata, cercate di arrivare a casa qualche volte con il sorriso e la voglia di passare qualche ora insieme al partner o alla famiglia, anche per sentirvi più leggeri e rincuorati.

Leone

Siete in un momento di rinascita, vi sentite più forti ed energici, anche meno apatici. Venere e Mercurio sono nel segno, Giove è favorevole e presto lo sarà anche Marte. Cosa volete di più da questo cielo? Finalmente le cose cominciano a girare verso la giusta direzione. Eventuali tensioni e difficoltà residue emerse nelle ultime settimane verranno risolte più facilmente. Attenzione, visto le caratteristiche del vostro segno, adesso che le stelle stanno girando a vostro favore, non pensate di essere invincibili o che tutto vi sia permesso. Se si sbaglia con il partner e sul lavoro, non esiste cielo che tenga, quindi, sempre prudenti.

Vergine

Come preannuncia l'oroscopo di Paolo Fox domani potrete contare sulla protezione della bella Luna, sia nel lavoro che in amore. Naturalmente Giove continua ad opporsi facendo sorgere qualche piccolo problema nelle finanze. Cominciate a ridurre i rischi a impegnarvi al massimo sul lavoro, ed ecco che le stelle potranno portare quello che desiderate, una ritrovata armonia e complicità in amore. Per i cuori solitari c'è l'intento di far qualcosa, cominciate ad uscire più spesso e fare vita mondana, le vostre chanche di successo aumenteranno.

Bilancia

Domani avvertirete la netta sensazione che i vostri momenti più cupi siano stati completamente dimenticati. D'ora in poi vi verrà dato un cielo gentile che vi aiuterà a rinascere e a ritagliare un nuovo capitolo nella vostra vita. Ma dovete fare la vostra parte lasciandovi alle spalle sentimenti negativi, ricordi passati e un passato triste. Tutto questo è sacrosanto, ma c'è qualcosa che non dovete mai scordare, e sono gli sbagli commessi nel passato per non rifarli più. Il lavoro riprende, vi sentirete energici e rinfrancati dall'amore, per cui lavorerete di buona lena.

Scorpione

La Luna si smuoverà nel vostro spazio zodiacale. Con esso dovete pensare al vostro prossimo futuro e alle nuove possibilità. Potrete prendere decisioni più audaci nelle prossime settimane e agosto sarà un mese importante per le vostre emozioni. Nel frattempo dovete prendere coscienza di quello che andrete a fare prossimamente, quindi, chiarezza di intenti, positività e ottimismo e vedrete che aggiungendo anche il coraggio, la fortuna sarà dalla vostra parte.

Sagittario

Sarà una giornata in cui comincerete a prendere decisioni importanti nella vostra vita sentimentale, come ad esempio formalizzare una relazione informale. Anche se ci piace vivere nell'incertezza, abbiamo bisogno di riconquistare maggiore sicurezza e stabilità nel momento presente. Non mettete a dura prova il vostro fisico. In tutto questo, cercate di non trascurare il lavoro, potreste essere distratti da altri pensieri, ma ogni cosa a suo tempo.

Capricorno

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox lunedì avvertirete un notevole miglioramento rispetto a giugno, grazie al transito di un nuovo pianeta. Se di recente avete riscontrato un ostacolo o un ritardo potete reiniziare. Non scoraggiatevi se non ottenete i risultati che vi aspettavate, la situazione migliorerà gradualmente. Armatevi di calma e pazienza, questo sarà un periodo di transizione non facile da vivere, ansie e tensioni potrebbero sorgere, così come insicurezza e incertezza. Fidatevi delle vostre capacità, sia in campo sentimentale che lavorativo.

Acquario

Con Mercurio e Venere in direzioni opposte, sarete costretti a dire quelle che pensate anche se potrà diventare scomodo per alcune persone quanto inaspettato. Allo stesso modo, se non vi piacerà qualcosa, non trattenetevi. Nessun dubbio, le stelle vi voglio schietto come non mai a vostro rischio e pericolo ma con la coscienza pulita. Fortuntamente, Marte si unirà presto a Giove a suo favore. I due pianeti portano cambiamenti importanti e offrono nuove opportunità, fidatevi delle vostre intuizioni e se lo riterrete opportuno, cogliete l'occasione.

Pesci

Lunedì ci sarà una meravigliosa Luna che vi aiuterà soprattutto a livello sentimentale. Anche se nelle ultime ore ci sono stati dubbi o piccole tensioni amore, potrete riprendervi nei prossimi giorni. Approfitta di questo stato delle cose per affrontare eventuali chiarimenti necessari o per testare una storia appena nata. Non sognate ad occhi aperti come vi piace fare talvolta, siete voi i protagonisti del vostro presente e futuro, così come lo eravate nel passato. Intanto, potete contare anche sulle stelle, e questo aiuta ad essere più positivi.