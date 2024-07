Paolo Fox, oroscopo di oggi venerdì 12 luglio: le previsioni segno per segno

Oggi la Luna entra nel vostro segno, portando grandi cambiamenti sul lavoro. Non abbiate paura di chiedere, perché in questo periodo sarà sorprendentemente facile ottenere ciò che desiderate.

Scorpione

Da oggi le stelle vi invitano a riprendere il lavoro su un nuovo progetto. Uscirete finalmente da una fase complicata e caratterizzata da molte incertezze. Purtroppo, finché Marte sarà in opposizione, dovrete fare particolare attenzione al denaro.

Sagittario

Anche se il periodo più buio e conflittuale è passato, è meglio evitare ancora per un po’ i cambi di direzione improvvisi e agire con cautela. Dedicate del tempo alla ricerca della direzione da prendere e della vostra strategia futura. La fortuna in amore sta migliorando.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la Luna in Capricorno potrebbe portare stanchezza, nervosismo e disagio in famiglia. Tenetevi alla larga da irritazioni e discussioni, almeno fino a domenica. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, non chiudetevi in voi stessi: con l’avvicinarsi di agosto ci saranno più occasioni di incontro.

Acquario

Sul lavoro, se siete alla ricerca di nuove opportunità, potete contare sull’appoggio di Giove e Marte. Ritroverete slancio, fiducia e voglia di mettervi in gioco. In amore, però, dovrete fare i conti con Venere ostile.

Pesci

Potrete scaricare gradualmente lo stress e la tensione accumulati negli ultimi giorni. Gli appuntamenti di lavoro e gli incontri importanti vanno rimandati alla prossima settimana. In amore avete bisogno di maggiori certezze.