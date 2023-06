The Fork, Il Palagetto di Volterra tra i 50 migliori ristoranti d'Italia dell'estate 2023: la classifica

C'è anche Il Palagetto di Volterra nella classifica dei cinquanta migliori ristoranti d'Italia da non perdere in vacanza nell'estate 2023 stilata da TheFork, piattaforma online che permette di cercare, prenotare e recensire i locali. La struttura della provincia pisana ha ottenuto la cinquantesima posizione in graduatoria, stilata "tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, i volumi nel corso dei mesi estivi". Il gradino più alto del podio è stato conquistato dal Pasigà Restaurant by Claudio Melis di Porto Rotondo (Sassari, Sardegna), mentre al secondo e terzo posto si sono rispettivamente piazzati Il Sale di San Vincenzo (Livorno) ed il Mostò 97 di Cosenza (Calabria). Per quanto riguarda la Toscana, trovano spazio in classifica anche il Lunasia di Viareggio (Lucca), Il Cardinale di Colle Val D'Elsa (Siena), la Locanda dei Banchieri di Porredo (Massa Carrara) e l'Organika di Cortona (Arezzo).

