Fitness, la Zone di Pisa è la prima palestra ecosostenibile d'Italia: "Così abbattiamo costi e consumi"

Un progetto visionario, nato nel 2013 e portato a termine nel 2016 e che, di fatto, ha anticipato quelle che, con l'incremento odierno dei prezzi dell'energia, sono diventate oggi esigenze imprescindibili per ogni attività. La Zone di Pisa, che ha la sua sede in via Agostino Bassi su una superficie di oltre 2000 mq, è infatti la prima palestra ecosostenibile a zero emissioni di CO2 d'Italia, caratterizzandosi per una riduzione ai minimi termini dei consumi energetici mantenendo, allo stesso tempo, elevati standard qualitativi. E non a caso la Zone, vincitrice del Club Award 2020 come club più innovativo dell'anno, è presente in questi giorni al centro congressi di FICO Eataly World di Bologna, dove, da venerdì 4 a sabato 5 novembre, si tiene la 23esima edizione del Forum Club Congress & Expo, congresso internazionale per gli operatori del settore fitness, sport e wellness.

"Il nostro progetto quasi una visione, anticipate le esigenze attuali"

A rappresentare la palestra pisana Giada Sciacol, imprenditrice, insegnante di danza e fitness nonché responsabile commerciale di Zone, e Salvatore Re, architetto fondatore della società di progettazione Leonardo. "Il nostro progetto - ha affermato Sciacol - è stato quasi una visione, anticipando quelle che sono le esigenze attuali legate al caro energia. Il tema dell'ecosostenibilità è oggi al centro del dibattito di tutti i centri sportivi: l'aumento dei costi dell'energia di questi mesi, infatti, mina la sopravvivenza stessa dei centri. La Zone - ha aggiunto - stima di abbattere i costi delle utenze dell'85% rispetto ad una palestra tradizionale". "Nella palestra - ha spiegato Re - abbiamo realizzato degli impianti di autogenerazione energetica che riescono a recuperare l'acqua ed il calore per produrre energia: ciò consente di avere un notevole risparmio nei consumi. Un'idea a cui nessuno, nel 2016, aveva ancora pensato".