Ricorre oggi, martedì 1 marzo, il Pancake Day 2022, la giornata dedicata ad uno dei dolci più amati al mondo. Nato negli Stati Uniti, il pancake si è infatti presto diffuso in ogni angolo del pianeta, con una fortuna crescente anche in Italia, dove ormai sono moltissimi i locali che lo servono ai loro clienti. Questo dolce, soprattutto in Irlanda e nel Regno Unito, viene consumato nel giorno di martedì grasso, denominato "Pancake Tuesday".

Cosa sono i pancake

I pancake sono dei dolci preparati simili alle crepes, ma più spessi. Questi vengono preparati con burro, farina, latte, zucchero, lievito, un pizzico di sale e uova e sono spesso accompagnati da marmellate o creme. Ogni Paese, tuttavia, ha la propria ricetta: negli Stati Uniti vengono serviti con il succo d'acero, mentre nel Regno Unito non possono mancare uova fritte e bacon. In Italia, invece, si opta per lo più per creme alle nocciole o al cioccolato, miele, confetture o marmellate.