La ricetta del pandoro: come prepararlo in casa

Oltre al panettone, a Natale, sulle nostre tavole, non può mancare il pandoro. Se vi dilettate in pasticceria e se avete del tempo a disposizione, potete pensare di prepararlo direttamente in casa: vediamo come fare.

Ingredienti

Per la biga

45 g di Farina di Manitoba

30 g di Acqua

5 g di Lievito di birra fresco

Per il primo impasto

80 g Biga

90 g Farina Manitoba

Farina Manitoba 20 g Zucchero

50 g Uova

7 g Lievito di birra fresco

Per il secondo impasto

210 g Farina Manitoba

90 g Zucchero

10 g Miele di acacia

100 g Uova

20 g Tuorli

1 Baccello di vaniglia

Baccello di vaniglia Mezza Scorza di limone

125 g Burro morbido

Preparazione della biga

Prima di iniziare la preparazione del pandoro dobbiamo realizzare la biga, l'impasto ha lo scopo di rendere il dolce natalizio fragrante e aromatico e a cui è difficile resistere! Come prima cosa, in una ciotola dobbiamo mettere la farina di Manitoba, il lievito di birra sbriciolato e l'acqua. Una volta amalgamati velocemente gli ingredienti, dobbiamo ricoprire l'impasto con la pellicola e lasciarlo riposare una notte intera.

Preparazione del primo impasto

Trascorse dodici ore, possiamo riprendere la biga e iniziare la preparazione del pandoro. La ricetta ha una tradizione antica, quindi un tempo non c'erano gli strumenti che abbiamo a disposizione noi oggi. Tutto veniva impastato a mano con grande fatica, mentre oggi possiamo ricorrere agli elettrodomestici e, in particolare, alla planetaria.

Armati di bilancia, dobbiamo pesare la farina di Manitoba, lo zucchero e il lievito di birra fresco ed inserirli nella ciotola dell'apparecchio munita di gancio. Mentre la planetaria è a velocità media aggiungiamo un uovo: facciamola andare fino a quando non viene assorbito e l'impasto si sarà incordato vicino al gancio.

A questo punto trasferiamo il composto su un piano infarinato e con l'aiuto di un tarocco pieghiamo i lembi verso l'interno per aiutare la lievitazione e dare ariosità all'impasto.

Ripiegato l'impasto su sè stesso dobbiamo rigirarlo e creare una palla che andremo a mettere all'interno di una ciotola con le pieghe a contatto con il fondo. Una volta coperto con la pellicola dobbiamo aspettare che raddoppi di volume. Per accelerare i tempi un piccolo segreto è quello di metterlo all'interno del forno con luce accesa e nel giro di un paio d'ore avremo il risultato sperato!

Preparazione del secondo impasto