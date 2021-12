Dolci di Natale, la ricetta del panettone alla crema pasticcera

A Natale, a tavola, non può mancare il tradizionale panettone. Questo dolce può essere farcito in diversi modi, così da renderlo ancor più saporito e gustoso. Grande classico è il panettone alla crema pasticcera, una vera e propria delizia per il palato. Vediamo la ricetta.

Gli ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un panettone alla crema pasticcera:

panettone;

un bicchierino di rum;

2 bicchieri d'acqua;

180 g di zucchero;

2-3 gocce di limone;

4 tuorli;

40 g di farina;

1/2 litro di latte intero;

una vaniglia in stecca;

mandorle.

Preparazione del panettone alla crema pasticcera

Per prima cosa, bisogna tagliare il panettone in quattro fette in senso orizzontale. Mescoliamo poi un bicchierino di rum con mezzo bicchierino di acqua spennellando il composto sulle parti tagliate delle fette.

Mettiamo la base del panettone in un piatto per dolci e spalmiamola con la crema pasticcera. Copriamo con una fetta e spalmiamo anche questa. Procediamo poi nello stesso modo per gli altri strati e ricomponiamo il panettone.

Prepariamo quindi un caramello biondo con 100 g di zucchero, due cucchiai di acque e due-tre gocce di succo di limone. Una volta tolto dal fuoco, facciamolo colare sul panettone e decoriamolo con mandorle a lamelle, lasciando solidificare il tutto.

Preparazione della crema pasticcera

Prendiamo una casseruola e versiamo mezzo litro di latte. Aggiungiamo poi un baccello di vaniglia portando a bollore. Rompiamo quindi quattro uova dividendo i tuorli dagli albumi, tenendo i tuorli e mettendo da parte gli albumi.

Montiamo i tuorli con lo zucchero, fino a che il composto non diventa gonfio e spumoso. A questo punto aggiungiamo la farina. Versiamo nel frattempo in un altro pentolino la crema ottenuta e amalgamiamo il latte a filo, dopo averlo filtrato dai residui del baccello di vaniglia.

Continuiamo a mescolare la crema pasticcera a fuoco molto dolce, fino a quando non inizierà a bollire: a questo punto, togliamola dal fuoco e lasciamola raffreddare.

Fonte: salepepe.it