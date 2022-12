Pandoro e panettone, prezzi medi in crescita: come riconoscere i prodotti di qualità

Le festività natalizie sono ormai alle porte e, come da tradizione, le nostre tavole sono pronte a riempirsi di pandori e panettoni, sia nelle versioni tradizionali sia nelle varianti più golose con l'aggiunta di mandorle, pistacchio, caramello e agrumi. In questo 2022, tuttavia, gli italiani dovranno fare i conti con un sensibile aumento dei prezzi di questi prodotti, come evidenzia l'indagine di Federconsumatori. Dalle ricerche, infatti, emerge che i costi dei dolci tipici natalizi fanno registrare un aumento medio dell'8% rispetto all'anno precedente. Malgrado il prezzo dei pandori sia diminuito del 5% rispetto al 2021, si osserva un deciso aumento di quello del panettone: +9% se acquistato al supermercato, +13% per quello artigianale.

Nell'indagine di Federconsumatori, nello specifico, sono stati monitorati i costi dei mini panettoni da 100 grammi, dei panettoni realizzati con gusti e ricette differenti rispetto alla ricetta tradizionale e dei panettoni senza glutine, senza lattosio e vegani. Questa la tabella con i costi nel dettaglio:

N.B.: i costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free (500 gr), il mini-panettone (100 gr).

Panettone e pandoro: quando sono degni di questo nome?

L'associazione che difende i consumatori ricorda inoltre che per poter riportare le diciture “pandoro” o “panettone” il prodotto deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto 22 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che stabilisce appunto gli ingredienti da utilizzare e le procedure da seguire nella preparazione.

Indicazioni in etichetta

Che sia industriale o artigianale, in qualità di prodotti preconfezionati i pandori e i panettoni devono riportare in etichetta alcune informazioni. La normativa vigente prevede che sulla confezione siano indicate le seguenti informazioni (in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1169/2011: Etichettatura dei prodotti alimentari):

denominazione di vendita – nome comunemente impiegato per definire il singolo prodotto;

elenco ingredienti;

quantità (di tutti gli ingredienti e la quantità netta dell’alimento);

termine minimo di conservazione o data di scadenza;

nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea;

sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

lotto di appartenenza del prodotto;

modalità di conservazione e di utilizzo qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

istruzioni per l’uso – ove necessario;

paese di origine o luogo di provenienza;

ingrediente o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di prodotti e/o alimenti;

dichiarazione nutrizionale.

Capire la qualità del prodotto

Orientarsi tra l’ampia gamma di prodotti proposti non è sempre faciel per i consumatori: la varietà dell'offerta può infatti essere disorientante a scapito di elementi importanti. Per questo l’O.N.F. indica alcuni consigli da seguire: