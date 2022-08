Pranzo in spiaggia, tre panini da gustare sotto l'ombrellone

Sole, spiaggia e mare. Questo è il dogma per buona parte degli italiani in queste settimane di vacanza, con i litorali della nostra penisola presi letteralmente d'assalto. Fra un tuffo e l'altro, però, occorre mettere qualcosa sotto i denti. Per un pranzo veloce una soluzione ottimale è rappresentata da un grande classico, quello dei panini. Vediamone tre perfetti da gustare direttamente sotto l'ombrellone.

Tre panini da provare

Panino con fesa di tacchino, rucola e melanzane

Il tacchino non può mancare nei pranzi al sacco al mare o nelle gite fuori porta. Per arricchirre il panino possiamo aggiungere qualche verdura, come, ad esempio, la rucola e le melenzane. Come pane si consiglia di utilizzare quello ai cereali, perfetto da abbinare agli ingredienti scelti.

Panino alla diavola

Altro panino ricco di gusto è quello alla diavola, farcito con prosciutto cotto, pomodorini secchi, caciocavallo e melanzane. In questo caso, dopo averle grigliate, fate raffreddare le melanzane, fate poi sgocciolare i pomodorini secchi sott'olio, poggiatene un paio su una metà del panino, poggiateci sopra il caciovallo (tagliato sottilmente), il prosciutto cotto e, infine, le melanzane condite con un filo d'olio e prezzemolo.

Panino petto di pollo, frittata e verdure

Altro must, infine, è il panino farcito con petto di pollo, frittata e verdure. Il petto di pollo deve essere tagliato a fettine sottili da grigliare poi sulla piastra per qualche minuto e poi salato leggermente in superficie. Per quanto riguarda le verdure possiamo utilizzare pomodori secchi (da tritare in piccoli pezzi) e cavolo cappuccio (tagliato a fette sottilissime). Ricordate di condire il tutto con sale, pepe, un filo d'olio e, se gradite, maionese e yogurt greco.