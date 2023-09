Una prestigiosa produzione internazionale per la cantante pontederese Paola Bivona

Grazie alla trentennale collaborazione tra Festival Sete Sóis Sete Luas e il Comune di Pontedera, la talentuosa cantante pontederese Paola Bivona si trova attualmente in Portogallo per una straordinaria residenza artistica con la nuova orchestra Med Luso 7sois Band. Questa eccezionale formazione musicale riunisce sei musicisti di alto calibro provenienti da Brasile, Spagna, Italia, Martinica e Portogallo.



Dopo una settimana intensa di prove a Castro Verde (Portogallo) i sei musicisti sono pronti a presentare la loro nuova creazione attraverso undici entusiasmanti concerti, tutti all'interno del Festival Sete Sóis Sete Luas, che si terrà dal 1° al 10 settembre. Questi concerti si svolgeranno nelle città di Castro Verde, Mafra, Odemira, Oeiras, Ponte de Sor e Almada, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona. Inoltre, la Med Luso 7sois Band eseguirà tre concerti speciali di solidarietà in 3 diversi istituti di reclusione.



Paola Bivona collabora con il festival dal 2018, anno in cui ha vinto il Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas - Castello d'oro, che le ha permesso nel 2019 di partecipare alla sua prima orchestra internazionale, Les Voix des 7Sóis. La sua collaborazione con il Festival è proseguita nel 2022 con un grande viaggio nelle magiche isole di Capo Verde dove ha realizzato concerti insieme alle band locali del Festival. La collaborazione tra il Festival Sete Sóis Sete Luas e il Comune di Pontedera ha aperto, negli anni, straordinarie opportunità per numerosi artisti del territorio, consentendo loro di esportare la propria arte e il proprio talento a livello internazionale. Tra i diversi nomi ricordiamo i pittori Paolo Grigò e Giorgio Dal Canto, così come i molti giovani vincitori del Premio Rivelazione Sete Sóis.

Questa partnership continua a promuovere la diversità culturale e artistica, contribuendo allo scambio interculturale e alla crescita della comunità artistica locale.