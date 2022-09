Paolo Conticini, addio al cane Iago: "Fai buon viaggio amore mio"

"Fai buon viaggio amore mio... l'amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo". Con queste parole, nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre, Paolo Conticini ha annunciato la scomparsa del suo cane. Un'enorme perdita per il noto volto dello spettacolo e per la moglie Giada Parra, che al piccolo chihuahua erano profondamente legati. A testimoniare l'affetto di Conticini per Iago i numerosi post pubblicati sui social dall'attore pisano (che all'animale ha dedicato anche un apposito profilo), nei quali i due si mostrano inseparabili: "Io amo lui e lui ama me", si legge come didascalia ad una foto dello scorso ottobre, in cui Paolo condivide con Iago il suo letto.

"Iago è uno di noi, un familiare, un amore vero, puro, perché solo un cane sa dare un amore così incondizionato - ha dichiarato Paolo Conticini in un'intervista rilasciata a La Stampa la scorsa estate e pubblicata oggi - . Non ti chiede mai niente indietro, desidera solo stare con te. Ti riempie la vita e ripaga di tante cose. Poi ci fa ridere. Ogni tanto ci fissa e gli rimane scoperto il canino, sembra che ci prenda in giro. E, ripeto, ormai è lui il padrone di casa. Viene ovunque: a teatro, al cinema, in aereo, in barca a vela. Quando sono impegnato a teatro lui si siede ai piedi della poltrona dove c’è mia moglie e mi guarda. Un paio di volte è pure entrato in scena, ricevendo un applauso enorme, ed essendo vanitoso, se lo prende tutto. Da vedere. Alla fine se va nel proscenio e resta a osservare il pubblico. È come un bambino".