Ricette di primavera, la pasta agli asparagi

Chi non ama gli asparagi? Questi ortaggi sono una vera e propria prelibatezza tipica della stagione primaverile e, in cucina, possono essere utilizzati in numerosi modi sia per la preparazione di primi piatti che di secondi. Vediamo oggi la ricetta di un grande classico: la pasta agli asparagi.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per preparare la pasta agli asparagi per quattro persone:

penne rigate (o lisce) 320 g;

asparagi freschi 700 g;

scalogno 80 g;

parmigiano reggiano da grattugiare 20 g;

timo 3 g;

pepe nero q.b.;

sale fino q.b.

Preparazione

Iniziate ponendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua calda. Quando bolle salatela: servirà a cuocere la pasta.

Proseguite con la pulizia degli asparagi. Lavateli sotto abbondante acqua corrente ed asciugatelo con un panno. Quindi privateli delle estremità più dure e dal colore chiaro pareggiandoli. Poi eliminate la parte esterna del gambo, quella più coriacea, con un pela patate.

Prendete gli asparagi e allineateli in un mazzetto, quindi tagliate i gambi a piccole rondelle, avendo cura di lasciare integre le punte (potrete dividerle a metà per il senso della lunghezza se preferite).

A questo punto mondate e tritate finemente lo scalogno. Procedete prendendo una padella antiaderente: versatevi un filo di olio e fate soffriggere dolcemente lo scalogno. Mescolate di tanto in tanto e unite un mestolo di acqua di cottura per farlo appassire più dolcemente senza il rischio che si bruci.

Aggiungete gli asparagi tagliati e le punte. Salate e pepate, mescolate e versate uno o due mestoli di acqua calda quindi lasciate cuocere con il coperchio per 10-15 minuti a fuoco moderato.

Mentre gli asparagi cuociono, lessate la pasta nella pentola di acqua bollente. Quando sarà al dente trasferitela nella padella dove avete cotto gli asparagi aiutandovi con una schiumarola e mescolate.

Infine aromatizzate con le foglioline di timo e il parmigiano grattugiato, se necessario bagnate con pochissima acqua di cottura, mantecate e poi spegnete il fuoco.

Fonte ricetta: giallozafferano.it