Santa Croce, il Comune premia la pasticceria-enoteca Vacchetta per i primi 20 anni di attività

Paolo Seghetti, storico commerciante di Santa Croce sull'Arno, è stato premiato dal Comune per i vent'anni dalla nascita della sua pasticceria-enoteca Vacchetta. "La nostra avventura - racconta Seghetti - è partita nel 2003: insieme al mio socio Alessandro Cavallini, che è purtroppo venuto a mancare nel 2019, abbiamo fatto quella che era una vera e propria scommessa, decidendo di aprire nel centro storico di Santa Croce. Il nostro obiettivo era portare un locale che puntasse sulla qualità, nella scelta dei vini e per la ricercatezza del menu. L'ulteriore salto in avanti lo abbiamo compiuto grazie ad Elena Comparini, che dal 2006 ha portato la sua esperienza nella pasticceria al servizio del locale, che è oggi un punto di ristorazione importante e storico a Santa Croce sull'Arno".

"A Vacchetta vanno gli auguri e i complimenti dell'amministrazione comunale per questo bel traguardo - afferma il sindaco Giulia Deidda -. Il viaggio che Paolo e Alessandro, che ricordiamo con affetto, hanno iniziato 20 anni fa è diventata una bella storia di Santa Croce sull'Arno. Vacchetta riesce ad essere allo stesso tempo un locale ambizioso e familiare, grazie all'impegno di chi ci lavora ogni giorno".