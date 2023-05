Piero Pelù ospite di Radio Bruno: appuntamento per il 24 maggio

Piero Pelù ospite a Radio Bruno. Il noto cantautore, dalle 11 di mercoledì 24 maggio, verrà intervistato da Clarissa Martinelli e Antonio Valli all'interno del programma 'Bruno Mattina'. Sarà possibile ascoltarlo in radio, ma anche vederlo in tv sul digitale terrestre canale 73 per Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte Orientale e in streaming sull'app o sul sito radiobruno.it. Nel frattempo è stata aggiunta una nuova tappa al Tour Estremo Live 2023 che prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire per tutta l’estate: sabato 2 settembre, Pelù si esibirà al NXT Station Festival di Bergamo in Piazza degli Alpini.

Per il Tour Estremo Live 2023, Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc "Mitraglia" Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado "Black Dado" Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Questo il calendario aggiornato del tour organizzato da Friends & Partners: